ديربي جدة في أكتوبر يبتسم للاتحاد

يسعى الاتحاد لمواصلة سيطرته في مواجهات شهر أكتوبر أمام غريمه الأهلي حينما يلتقيان يوم الجمعة على ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وستكون هذه القمة رقم 14 في مواجهاتهما التي تقام خلال شهر أكتوبر، حيث سيلتقيان يوم الجمعة في اليوم الأول من الشهر الميلادي العاشر.

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وسبق للفريقين أن لعبا 13 مباراة خلال شهر أكتوبر في جميع المسابقات، حيث انتصر الاتحاد 5 مرات مقابل 4 للأهلي وتعادلا في 4.

وكان أول لقاء بين الفريقين خلال شهر أكتوبر في عام 83 ضمن منافسات الدوري الممتاز وانتصر الأهلي بثنائية نظيفة.

وفي عام 87 التقى الفريقان خلال منافسات الدوري الممتاز في مباراة شهيرة انتهت بالتعادل 4-4 وهو أكبر تعادل خلال مواجهاتهما، ليتكرر التعادل مرة أخرى في أكتوبر 92 ولكن بنتيجة 2-2 خلال منافسات كأس الاتحاد السعودي.

وفي عام 93 حقق الاتحاد فوزه الأول أمام غريمه الأهلي في شهر أكتوبر حينما انتصر عليه بثلاثية نظيفة خلال منافسات كأس الاتحاد.

وواصل الاتحاد انتصاراته خلال شهر أكتوبر بعد تحقيقه فوزين متتاليين عامي 2007 و2008 بنتيجة 2-1 و2-صفر على التوالي.

وفي أكتوبر 2012 التقى الفريقان خلال شهر أكتوبر في مباراتين بالدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا حيث انتصر الاتحاد ذهاباً بهدف نظيف وخسر لقاء الإياب بثنائية نظيفة.

وفي عام 2013 تعادل الفريقان سلبياً ضمن منافسات دوري المحترفين، لينجح الأهلي ويحقق انتصارين متتاليين في مواجهتيهما في شهر أكتوبر عامي 2017 و2019 بنتيجة 3-صفر و2-1 على التوالي. ليحقق الاتحاد لاحقا في ذهاب الموسم الماضي بتاريخ 31 أكتوبر 2020 الفوز بهدفي غاري رودريغيز ورومارينيو.