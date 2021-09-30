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عسلة يتصدى لجزائية "قاتلة" ويعطل الهلال

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الهلال الحزم
من لقاء الحزم والهلال

عسلة يتصدى لجزائية "قاتلة" ويعطل الهلال

الرياض - د ب أ

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أهدر الهلال فرصة الاقتراب من صدارة ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بتعادله 1 - 1 مع مضيفه الحزم، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السابعة من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف ضمك المتصدر، وبفارق نقطة خلف الاتحاد صاحب المركز الثاني الذي يلعب غدا مع الأهلي، حيث سيكون لديه فرصة تصدر ترتيب المسابقة في حال الفوز.

وتقدم الهلال عن طريق الفرنسي بافتيمبي غوميز في الدقيقة 57 ، قبل أن يدرك الحزم التعادل عبر محمد موحا في الدقيقة 73 من ضربة جزاء، وفي الوقت القاتل من المباراة تصدى حارس الحزم مليك عسلة لركلة جزاء سددها غوميز.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة الاتفاق والفتح.

ورفع الفتح رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع، فيما يحتل الاتفاق المركز العاشر برصيد سبع نقاط.

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