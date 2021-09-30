كونترا يسعى إلى فوز ثالث في مواجهات "الديربي"

يستعد الروماني كوزمين كونترا لخوض مباراة الديربي الثامنة في مسيرته التدريبية عندما يقود ناديه الاتحاد أمام الأهلي في ديربي جدة يوم الجمعة.

ويتواجه الاتحاد أمام الأهلي يوم الجمعة في الجولة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يسعى الأول إلى مواصلة المنافسة على الصدارة فيما سيحاول الأخير الظفر بفوزه الأول في المسابقة.

مادة اعلانية

وبدأت مواجهات الديربي بالنسبة لكونترا كمدرب في نوفمبر 2012 عندما واجه فريقه بيترولول بيولستي الغريم أسترا جورجو وحينها انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله وكان في صفوف الفريق المنافس لاعب الوسط كونستانتين بوديسكو الذي مثل الشباب سابقا ونادي ضمك في الموسم الحالي.

وانتهت المواجهة الثانية لكوزمين كونترا في الديربي بين بيترولول وأسترا جورجو بالتعادل بالنتيجة نفسها التي حضرت في المباراة الأولى، بينما سجل فوزه الأول على الغريم التقليدي في المدينة في أغسطس من عام 2013 بهدفين لهدف.

وفي فترته في الدوري الإسباني مع أندية خيتافي وفوينلابرادا وألكوركون خلت مواجهاته من مباريات مع منافسين تقليديين في المدن بينما خاض "ديربي" في فترته القصيرة في الصين عندما تعادل فريقه غوانزو مع غوانزو إيفرغراندي بهدفين لمثلهما بقيادة مدافعه حينها جانغ هيون سو لاعب نادي الهلال.

وفي بلده الأم رومانيا، قاد كونترا فريقه دينامو بوخارست في فترتين مختلفتين واجه في كلتاهما الغريم التقليدي ستيوا، خسر في أولى مبارياته أمام المنافس بهدفين لهدف في عام 2017 أمام مدرب الهلال والأهلي السابق لورينت ريجيكامب ولاعب الفريق العاصمي السابق ميهاي بنتيلي.

وعاد كونترا وانتصر على ستيوا في مباراة لاحقة جمعته به بعد شهر من اللقاء الأول ليكون انتصاره الوحيد على الفريق الغريم قبل أن يخسر آخر مبارياته أمام ستيوا في فترته الثانية في أكتوبر من 2020 بنتيجة 3 – 2 وحينها كان أنتي بوليتش لاعب الفيصلي السابق قائدا لفريقه.