مروان بصاص: المستويات قبل الديربي خادعة وكوزمين صنع هوية فنية للاتحاد

أكد قائد اتحاد جدة السابق مروان بصاص أن مواجهات الديربي لا تخضع بشكل كبير للمقاييس الفنية ولا تعترف بنتائج الفريقين قبل المباراة، مشيراً إلى أن التهيئة النفسية والبدنية هي العامل الأهم في المباريات الكبيرة.

وقال بصاص لـ"العربية.نت": " لا شك بأن جميع المعطيات الفنية والبدنية تعطي الاتحاد الأفضلية قبل مواجهة الأهلي من جميع النواحي والاتحاد هذا الموسم كعبه أعلى ولكن في نفس الوقت لا أعتقد أن الأهلي سيظهر بنفس المستوى الذي ظهر به في مبارياته السابقة".

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وأضاف: "أتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة والأهلي لديه رغبة قوية بتحقيق أول فوز هذا الموسم ومصالحة جماهيره وأن يكون الديربي انطلاقته نحو الانتصارات وشاهدنا تصريح رئيسه الذي رفع مكافأة الفوز 3 أضعاف وهذا مؤشر على أهمية تحقيق النتيجة".

وأرجع بصاص تغير مستوى الاتحاد هذا الموسم لعدة أمور إدارية وفنية وقال: " الاتحاد تحسن بشكل ملحوظ هذا الموسم باستثناء مباراة الاتحاد الأخيرة أمام التعاون التي كان بها عدد من الأخطاء ولكن بشكل عام الاتحاد يسير بالطريق الصحيح وهذا كله بفضل التهيئة النفسية من الإدارة وأيضاً عمل المدرب على الرغم من أنه لا يزال يتعرف على الفريق وأتوقع ان يواصل أداءه المميز".

وأشار قائد الاتحاد السابق إلى أن قرار إقالة البرازيلي فابيو كاريلي كان مفترض أن يتم بوقت مبكر، وزاد: "إقالة كاريلي كان مفترضا أن تكون بوقت مبكر ولكن رئيس النادي كان باله طويلا مع المدرب وفضّل عدم الاستعجال والأهم أن التغيير حصل".

وأضاف: "بعد تولي الروماني كوزمين كونترا تدريب الفريق نشاهد التغيير الكبير الذي حصل والآن الاتحاد لدية هوية فنية داخل الملعب، ويلعب بطريقة 4-3-2-1 وكنت أتمنى بقاء اللاعب غاري رودريغيز حيث كان سيضيف هجومياً بجانب البرازيليين رومارينيو وكورنادو والعبود وأيضا في حال تواجد عبدالعزيز البيشي مع وجود محورين ثابتين كريم الأحمدي وعبدالاله المالكي الذين يقدمون أدوار دفاعية مميزة، ولا ننسى المهاجم يوسف نياكاتي والذي أتوقع أن يكون اضافة هجومية للفريق في حال اكتمال جاهزيته".

وحول تطور أداء لاعبي الاتحاد المحليين قال: " التهيئة النفسية من الادارة والثقة التي أعطيت للاعبين جعلتنا نشاهد أداء مميز للاعبين المحليين فمثلاً حمدان الشمراني مركزه الأساسي ظهير ويلعب ويؤدي بشكل ممتاز كمدافع وأخذ الثقة والخبرة من أحمد حجازي أيضاً هناك لاعبين ظهروا بمستويات مميزة مثل الشنقيطي والمالكي والعبود ولا شك أن هناك دور كبير للمدرب في بروزهم على الرغم من أنه لا يعرف مستوياتهم بشكل كبير ولكن نجح بتوظيفهم بشكل مميز حتى الآن".

وحول عودة ملعب الأمير عبدالله الفيصل لاحتضان مباريات الديربي قال: "الحمدلله على عودة ملعب الأمير عبدالله الفيصل من جديد لا سيما وأن جيلي يعتبر هذا الملعب تاريخي خاصة أننا تعلمنا كرة القدم من الجيل الذي سبقنا على هذا الملعب".

وزاد: "في فترة من الفترات عباقرة كرة القدم لعبوا بهذا الملعب وكنت اشاهدهم من المدرج وأتمنى أن ألعب على هذا الملعب معهم والحمدلله تحققت أمنيتي ولي ذكريات جميلة على هذا الملعب وقدمت أجمل مبارياتي على أرضيته وأتذكر أني سجلت واحد من أجمل أهدافي في شباك الأهلي على ملعب عبدالله الفيصل".