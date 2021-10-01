بيدرو إيمانويل مدرباً للنصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، يوم الجمعة، تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

ويعود إيمانويل (46 عاماً) إلى المنافسات في السعودية مجددا، بعدما درب نادي التعاون السعودي في موسم 2018-2019 والذي قاده إلى تحقيق كأس الملك للمرة الأولى في تاريخه، وحل ثالثاً في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وحصل على جائزة أفضل مدرب.

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وتولى بيدرو إيمانويل تدريب ألميريا الإسباني بعد تجربته مع التعاون قبل أن تتم إقالته من منصبه وتعيين لاعب ريال مدريد الإسباني السابق غوتي مدرباً للفريق.

كما كانت تجربته الأخيرة مع العين الإماراتي، خلال الفترة من يناير 2020 إلى مايو 2021.