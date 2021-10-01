على ستاد عبدالله الفيصل مجدداً.. الاتحاد يهزم الأهلي ويتصدر

استعاد الاتحاد نغمة الانتصارات بعدما عمّق جراح غريمه التقليدي الأهلي بفوزه عليه بثنائية نظيفة في ديربي جدة الكبير، ليستعيد الصدارة، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في قمة مواجهات المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقدّم الفريقان أداءً جيداً في الشوط الأول حيث تقاسما الأفضلية وتبادلا الهجمات التي بدأت من السوري عمر السومة قائد الأهلي الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي الذي تصدى لها.

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ورد الاتحاد سريعاً وأهدر لاعبه عبدالرحمن العبود هدفاً محققاً بعدما اخترق دفاع الاهلي وانفرد بالمرمى ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الاتحاد هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي كورنادو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها.

وقبل نهاية الشوط الأول كثّف الأهلي هجومه وسنحت له فرصة محققة للاعبه علي الأسمري الذي تلقى تمريرة من زميله المقدوني أليوسكي ليحول الكرة بقدمه إلا أنها أصابت العارضة.

وفي الشوط الثاني واصل الاهلي هجومه وسنحت فرصة خطيرة للاعبه محمد المجحد الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله الكرواتي براداريتش ليسدد الكرة إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

ورد الاتحاد سريعاً وتمكن مدافعه حمدان الشمراني من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 50 بعدما حول عرضية زميله البرازيلي كورنادو برأسه لتسكن شباك الحارس محمد العويس.

وحاول الأهلي العودة سريعاً وكاد قائده عمر السومة أن يسجل هدف التعادل حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس البرازيلي غروهي الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الاهلي هجومه وسنحت فرصة خطيرة أخرى للسوري عمر السومة الذي ارتقى لعرضية زميله حسين المقهوي وحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس المتألق غروهي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 80 تمكن المصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد من حسم اللقاء لصالح فريقه بعد تسجيله الهدف الثاني برأسية متقنة سكنت شباك الحارس محمد العويس.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 16 نقطة ليستعيد الصدارة بفارق نقطتين عن وصيفه ضمك، وبقي الاهلي على رصيده السابق 5 نقاط ليتراجع للمركز 13 مؤقتاً وبفارق نقطتين عن التعاون متذيل الترتيب والذي سيلتقي الطائي غداً في ختام المرحلة السابعة.