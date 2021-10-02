الطائي يبقي التعاون أخيراً بثنائية موسونا وسعيود

واصل الطائي مسلسل انتصاراته بتحقيقه فوزه الثاني توالياً بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين أمام مضيفه التعاون، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم، في ختام المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل التعاون نتائجه السيئة بعد تلقيه الخسارة الرابعة هذا الموسم بعد مرور 7 مراحل فقط، حيث اكتفى بجمع 3 نقاط من 3 تعادلات.

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وشهد الشوط الأول أفضلية للتعاون الذي سنحت له فرصة وحيدة محققة لمهاجمه الكاميروني ليندر توامبا الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله البوروندي سيدريك أميسي ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون أفضليته ونجح لاعبه سميحان النابت بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 60 بعدما حول عرضية زميله يزيد البكر برأسه لتسكن شباك الطائي.

ولم ينتظر الطائي طويلاً حيث تمكن لاعبه الزيمبابوي نوليدج موسونا بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 67 بعدما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وواصل الطائي هجومه ونجح لاعبه الجزائري أمير سعيود بتسجيل هدف الفوز عند الدقيقة 75 بعدما اخترق دفاع التعاون بمهارة ووضع الكرة في شباك التعاون.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الطائي إلى 7 نقاط ليتقدم للمركز 11، وبقي التعاون على رصيده السابق 3 نقاط ليبقى في المركز الأخير.