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المنتخب السعودي يبدأ معسكر جدة قبل مواجهة اليابان

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من التدريبات

المنتخب السعودي يبدأ معسكر جدة قبل مواجهة اليابان

العربية.نت

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انتظم لاعبو المنتخب السعودي مساء يوم السبت في مقر معسكرهم في جدة استعدادًا لخوض مواجهتي اليابان والصين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستهل اللاعبون المعسكر بإجراء فحص فيروس كوفيد-19، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية، والتي أظهرت سلامة جميع اللاعبين.

وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إشراف هيرفي رينارد الذي قسم اللاعبين لمجموعتين: الأولى ضمت الذين شاركوا بصفة أساسية يوم أمس مع أنديتهم، حيث اكتفوا بتمارين استرجاعية متنوعة. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، بدأت تدريباتهم بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت مباريات مصغرة في مساحات متنوعة.

ويواصل المنتخب تدريباته يوم الأحد مساء على رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

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