.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"الاحتراف" تقترح إجراء تعديلات على سقف عقود اللاعبين السعوديين

  • الخط
من مباراة التعاون والطائي

"الاحتراف" تقترح إجراء تعديلات على سقف عقود اللاعبين السعوديين

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين يوم الأحد تعميمًا إلى أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بشأن المقترحات الواردة إليها بإجراء تعديلات على السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين المحترفين.

وأوضحت اللجنة في تعميمها أنه لم يرد إليها ما يفيد اتفاق ممثلي أندية دوري المحترفين على المعايير التي تم تداولها خلال الاجتماع المنعقد يوم 25 يوليو الماضي.

وأكدت اللجنة أنه انطلاقًا من حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على التواصل مع الأندية وحرصًا منه على الاستماع لمرئياتهم ومقترحاتهم، فإن اللجنة وضعت 3 مقترحات أمام الأندية لمناقشتها وإبداء المرئيات بشأنها.

وأفادت اللجنة في تعميمها أنه سوف يتم عقد ورشة عمل مع أندية دوري المحترفين عن طريق الاتصال المرئي يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري لتداول ومناقشة المقترحات الثلاثة، والاستماع إلى الأندية وأخذ مرئياتهم في هذا الصدد، قبل أن يتم رفع أحدها للمجلس من قبل لجنة الاحتراف لطلب المصادقة عليه.

وتتمثل المقترحات التي قدمتها اللجنة إلى أندية الدوري المحترفين كما يلي:

المقترح الأول (للاعبي المنتخب): زيادة مقدمات للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات إلى 4 ملايين و500 ألف ريال واحتساب مقدم العقد ضمن المكافآت المشروطة، والمقترح الثاني (للاعبي المنتخب): تحديد سقف أعلى سنوي قدره 5 ملايين ريال لمن بلغ 22 عامًاً فأكثر، وبند مكافآت مرتبط بالمشاركة بحد أقصى مليونا ريال سنويًا لمن بلغ 28 عامًا فأكثر.

والمقترح الثالث والأخير (لجميع اللاعبين المحترفين السعوديين): إلغاء السقف المالي الأعلى للعقود بعد إنشاء لجنة الكفاءة المالية والتنظيمات ذات الصلة بالرقابة المالية على الأندية المرتبطة بها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
14 طريقة ولا ألذ لاستخدام الزبادي في إنقاص الوزن 14 طريقة ولا ألذ لاستخدام الزبادي في إنقاص الوزن
ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السبب الأول للوفاة حول العالم ليس كورونا.. الصحة العالمية تحذر من السبب الأول للوفاة حول العالم
الأكثر قراءة
ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر ضبط شباب رقصوا عراة.. ومارسوا طقوساً غريبة بحفل عرس في مصر
كلوب: هدف صلاح سيبقى في الذاكرة 50 عاماً كلوب: هدف صلاح سيبقى في الذاكرة 50 عاماً
شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط شاهد.. الإعصار شاهين يتسبب بانهيار جبل على سكن عمالي بمسقط
خبيرة تغذية: هذا هو المشروب رقم 1 لإنقاص الوزن خبيرة تغذية: هذا هو المشروب رقم 1 لإنقاص الوزن
شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين شر البلية ما يضحك.. شيخ يمارس التجديف على سيول إعصار شاهين
مضاء للاستثمار: الأرقام المعلنة تسرع إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة مضاء للاستثمار: الأرقام المعلنة تسرع إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة
قبل أن تذهب
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
"الصحة العالمية" تحذر من 6 ملوثات تصنع بيئة خصبة لتحور كورونا.. ما هي؟
اكتشف المزيد