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المنتخب السعودي يواصل التدريبات

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المنتخب السعودي يواصل التدريبات

العربية.نت

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واصل المنتخب السعودي يوم الأحد تدريباته في المعسكر المقام حاليًا في محافظة جدة، استعدادًا لخوض مواجهتي اليابان والصين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واجتمع المسحل بلاعبي المنتخب قبل بداية الحصة التدريبية أكد على أهمية المباراة القادمة وقوتها كونها أمام منتخب منافس، ونوه في كلمته على أهمية التركيز ومضاعفة الجهد خلال الفترة الحالية من الإعداد، كما أكد على ثقته بهم ومتمنيًا لهم التوفيق في تحقيق الهدف.

وأجرى اللاعبون حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني هيرڤي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء قبل أن يجري مجموعة من التمارين الاسترجاعية المتنوعة.

ويواصل المنتخب تدريباته يوم الاثنين عند الساعة السابعة والنصف مساءً على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

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