الشهري: طريقة احتفالي "سر" سأكشفه في حالة واحدة

أكد صالح الشهري، مهاجم المنتخب السعودي ونادي الهلال، أنه يتطلع إلى مواصلة تسجيل الأهداف مع منتخب بلاده، والتألق في المباريات من أجل التأهل إلى كأس العالم 2022.

وقال صاحب الـ "27 عاما" في تصريحات لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الثلاثاء: تمثيل المنتخب هو شرف لأي لاعب. لقد كان شعوراً مليئاً بالفرحة وكأنه حلم تحقق واستطعت بعد ذلك تقديم مستويات ممتازة.

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وحول الأهداف الخمسة التي سجّلها في التصفيات المؤهلة إلى قطر 2022 أضاف الشهري: لقد وضعت هدفاً نصب عيني وأحاول أن أحقّقه. كان تمثيل المنتخب حلماً بالنسبة لي وعندما تحقّق حاولت أن أبذل مجهوداً مضاعفاً ونجحت في تسجيل خمسة أهداف حتى الآن.

بعد مواجهة فيتنام وعمان في أول مباراتين ضمن المجموعة الثانية من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال، سيكون الشهري والمنتخب السعودي أمام اختبار يوم الخميس عندما يستضيف "الأخضر" المنتخب الياباني في جدة في الجولة الثالثة من التصفيات قبل مواجهة الصين في الجولة الرابعة بعد خمسة أيام.

وقال المهاجم الذي يحمل القميص رقم 11 : نكن كل الاحترام للمنتخب الياباني فهو منتخب كبير في القارة مثل المنتخب السعودي. سنحاول الاستعداد لهذه المباراة بأفضل شكل ممكن خصوصاً أنها ستُقام على أرضنا، سيكون لدينا دافع كبير في المباراة بوجود الجمهور الذي سيكون سنداً بالنسبة لنا. ستكون مباراة جميلة سواء بالنسبة لنا كلاعبين أو للجمهور.

وقد رفض الشهري الحديث عن مواجهة المنتخب الصيني الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة مُعتبراً أن: تركيزنا منصب على مباراة اليابان حالياً وهدفنا الأول هو مواصلة الانتصارات.

وسيطمح الشهري بأن يسير على خطى زملائه الحاليين والمشاركة في أكبر بطولة كروية في العالم خصوصاً بعدما سمعه منهم حول التجربة الفريدة التي شاركوا بها قبل ثلاث سنوات في روسيا.

وقال الشهري: سبق لعدد من اللاعبين أن قدّموا مستوى جيدا مع المنتخب في كأس العالم الأخيرة وقد ساعدوني كثيراً من خلال النصائح نظراً للخبرة الكبيرة التي يمتلكونها. إنهم يتكلمون كثيراً عن أهمية مثل هذه المباريات الكبيرة في مسيرتهم الكروية، وأتمنى أن أعيش هذه اللحظات مثلهم.

وإذا ما تحقّق حلم الشهري بالمشاركة في كأس العالم العام المُقبل، فإنه سيكشف عن سر احتفاليته المميزة بعد تسجيل الأهداف حيث قال: طريقة احتفالي بعد تسجيل الأهداف هو سر بيني وبين والدي حتى الآن وإذا ما تأهلنا إلى كأس العالم، من الممكن أن أكشف عن سر هذه الاحتفالية.