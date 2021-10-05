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رفع نسبة الجماهير إلى 100% في مباراتي المنتخب السعودي

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جماهير المنتخب السعودي

رفع نسبة الجماهير إلى 100% في مباراتي المنتخب السعودي

العربية. نت

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أعلنت وزارة الرياضة السعودية، يوم الثلاثاء، رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباراتي المنتخب الأول أمام كل من اليابان والصين، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويستضيف "الأخضر" المنتخب الياباني يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر الجاري، على أن يلاقي الصين يوم الثلاثاء 12 أكتوبر، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وقالت وزارة الرياضة في بيان صحافي: حضور الجماهير لهاتين المباراتين سيكون مقتصرا فقط على الجماهير الرياضية فوق 12 عاما، والذين أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة في السعودية، وفقا لما يظهر في حالة المشجع على تطبيق "توكلنا".

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