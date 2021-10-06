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اليابانيون يحذرون منتخبهم من خطورة "كوبو السعودي"

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أيمن يحيى
أيمن يحيى خلال مباراة السعودية وعمان

اليابانيون يحذرون منتخبهم من خطورة "كوبو السعودي"

العربية. نت

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حذرت تقارير إعلامية المنتخب الياباني من خطورة أيمن يحيى، لاعب السعودية، وذلك عندما يلتقي الفريقان مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن يخوض لاعب نادي النصر السعودي، المباراة الثالثة له في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بعد مشاركته أمام فيتنام وعمان في المباراتين اللتين كسبهما "الأخضر" بنتيجة 3-1 و 1-0، كما يملك أيمن يحيى في رصيده مباراة دولية أخرى مع المنتخب الأول كانت ضد جامايكا في نوفمبر 2020.

صورة ضوئية من موقع الصحيفة اليابانية
صورة ضوئية من موقع الصحيفة اليابانية

وشبهت صحيفة "نيكان سبورت" اليابانية أيمن يحيى بالموهوب الياباني كوبو، لاعب ريال مدريد المعار إلى مايوركا، وقالت في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني: من المتوقع أن يشكل لاعب الوسط البالغ من العمر "20 عاما" تهديدا لليابان، إذ يمتلك إمكانات ملفتة ويتميز بقدمه اليسرى ولمسته الماهرة، وهي نفس مواصفات كوبو، لاعب اليابان، الذي يغيب عن المواجهة بسبب الإصابة.

وأضاف التقرير: لديه الكثير من القواسم المشتركة مع كوبو، كلاهما من أصغر اللاعبين مع المنتخبين، لعب أيمن يحيى مع السعودية في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، ويبدو أن وجوده سيكون مصدر إزعاج لليابان.

الياباني كوبو
الياباني كوبو

وتطرقت الصحيفة الرياضية اليابانية إلى مشاركة أيمن يحيى السابقة في أولمبياد طوكيو 2020 مع "الأخضر الأولمبي" كما وصفته بـ "الجوكر"، وذكرت: على الرغم من خسارة السعودية ثلاث مباريات متتالية، فقد شارك يحيى "الجوكر" في مباراتين بما ذلك المواجهة الأولى ضد ساحل العاج، وكشف خلال المواجهتين عن امكاناته المستقبلية ولذلك يجب توخي الحذر منه، علما أنه يلعب في النصر، أحد أكبر الأندية في السعودية.

واختتمت الصحيفة تقريرها، قائلة: قد لا يملك أيمن يحيى الخبرة، لكن يمكنه بسهولة إظهار قوته خلال المباراة.

وبدأ أيمن يحيى مسيرته في الفئات السنية بنادي النصر، وشارك مع الفريق الأول لكرة القدم لأول مرة في موسم 2019-2020، ويملك في رصيده 29 مباراة مع النصر.

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