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حكم مباراة السعودية واليابان.. مهندس أغضب النصراويين

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مخادمة خلال مباراة النصر والفريق الجزائري

حكم مباراة السعودية واليابان.. مهندس أغضب النصراويين

دبي - عبدالملك الجزولي

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سيكون الحكم الأردني، أدهم مخادمة، حكماً لمواجهة السعودية واليابان يوم الخميس في تصفيات كأس العالم 2022، في مباراته الدولية رقم 65 منذ تقلده الشارة الدولية في 2013، فيما شهدت مسيرته الكثير من الجدل، نظراً لقراراته التحكيمية التي اتخذها في عدة مناسبات.

ويعد الحكم الأردني صاحب الـ "34 عاما" من حكام النخبة على مستوى قارة آسيا، حيث قاد العديد من المباريات الدولية الهامة، منها ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 بين الهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني، ومباراة الإمارات والبحرين في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 2019.

وبدأ مخادمة مسيرته التحكيمية في 2004، والبداية عبر دورة تدريبية لدى الاتحاد الأردني لكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر، وأصبح فيما بعد من الحكام المستجدين، قبل أن يتخرج في الجامعة، إذ يحمل شهادة في الهندسة المدنية.



وعلى مستوى آسيا، شارك مخادمة في مهرجانات الواعدين التابعة للاتحاد القاري، وكان يعمل كحكم مساعد، وبدأ مسيرته في الدوري الأردني موسم 2007-2008 كحكم مساعد، وفي الموسم التالي تحول إلى حكم ساحة، وحصل في 2013 على الشارة الدولية، وفي 2014 تم اختياره كأحد حكام النخبة في آسيا.

ويملك مخادمة في رصيده 64 مباراة دولية، احتسب خلالها 10 ركلات جزاء، كانت من ضمنها 8 لأصحاب الأرض، فيما أشهر البطاقة الحمراء 12 مرة، 6 لأصحاب الأرض.

وشهدت مسيرة المخادمة عدة أخطاء مؤثرة، أبرزها إيقافه من قبل الاتحاد الأردني للعبة لمدة شهر، لعدم احتسابه ضربة جزاء صحيحة للجزيرة أمام شباب الأردن، بعدما أقرت دائرة الحكام بصحتها.

كما احتج نادي النصر السعودي على قرارات الحكم مخادمة خلال قيادة مباراة الفريق ضد مولودية الجزائر، في منافسات كأس العرب للأندية موسم 2018-2019.

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