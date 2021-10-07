المنتخب السعودي يسقط الياباني بهدف البريكان.. ويحقق ثالث انتصاراته

واصل المنتخب السعودي مسلسل انتصاراته بتحقيقه فوزه الثالث توالياً من أمام ضيفه المنتخب الياباني بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، في المرحلة الثالثة ضمن منافسات المجموعة للتصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتقاسم المنتخبان الأفضلية في الشوط الأول بعد تبادلهما الهجمات التي بدأت من الياباني إيندو حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

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ورد المنتخب السعودي وكان قريباً من افتتاح التسجيل حينما ارتقى المدافع عبدالله مادو لعرضية زميله سلمان الفرج ليحول الكرة برأسه إلا أنها وجدت الحارس الياباني غوندا الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الأخضر هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمدافعه عبدالاله العمري الذي تلقى عرضية مميزة من زميله سلطان الغنّام ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول كثّف المنتخب الياباني هجومه وأهدر مهاجمه أوساكا هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله شيساكي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس المتألق محمد العويس الذي تصدى لها.

وفي الشوط الثاني فرض الأخضر سيطرته وأهدر اللاعب عبدالرحمن غريب هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله صالح الشهري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس غوندا الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل المنتخب السعودي هجومه وكاد القائد سلمان الفرج أن يفتتح التسجيل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اعتلت العارضة اليابانية.

وعند الدقيقة 71 تمكن البديل فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي من تسجيل هدف الفوز للأخضر بعدما استغل تمريرة المدافع الياباني يوشيدا الخاطئة ليواجه المرمى ويضع الكرة من بين أقدام الحارس غوندا.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 9 نقاط وبفارق 3 نقاط عن منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني والذي يواجه منتخب عمان في نفس التوقيت، وبقي المنتخب الياباني على رصيده السابق 3 نقاط ليتراجع للمركز الرابع.