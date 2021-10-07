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3 سعوديين احتفلوا بالتأهل المونديالي أمام اليابان

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3 سعوديين احتفلوا بالتأهل المونديالي أمام اليابان

دبي - محمد القناص

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عرف 3 لاعبين سعوديين حاليين الفرح في الخامس من سبتمبر 2017 بعد الفوز على اليابان في تصفيات كأس العالم الأخيرة، فيما احتفظ المدرب هايجيمي مورياسو بسبعة يابانيين شاركوا في تلك المباراة.

من بين لاعبي السعودية الذين حضروا تلك المباراة، ثلاثة فقط موجودون في قائمة الأخضر التي ستواجه اليابان الخميس في تصفيات مونديال 2022 وهم ياسر الشهراني، والقائد سلمان الفرج، وفهد المولد الذي سجل هدف الفوز الثمين.

هز هدف المولد شباك إيجي كاواشيما حارس الضيوف يومها، وهو واحد من سبعة في قائمة اليابان الحالية ممن حضروا الهزيمة في جدة، قائد اليابان يوشيدا حاول منع فهد من التسجيل دون أن يفلح.

يوشيدا موجود في مباراة الخميس مع الظهير الأيسر يوتو ناغاتومو ونظيره الأيمن هيروكي ساكاي ولاعبي الوسط جينكي هاراغوتشي وغاكو شيباساكي ومعهم ناوميتشي يويدا الذي كان احتياطيا يومها.

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