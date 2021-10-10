استئناف تدريبات المنتخب السعودي قبل مواجهة الصين

واصل المنتخب السعودي يوم السبت تدريباته في معسكره المقام حاليًا في جدة ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب الصين يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو الأخضر مساء يوم السبت حصة تدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إشراف المدير الفني هيرڤي رينارد الذي قسم اللاعبين على مجموعتين الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية حيث خصص لهم تمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين استرجاعية قبل أن تختتم بالكرات العرضية والتسديد على المرمى.

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ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم الأحد عند الساعة السابعة والنصف مساءً على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية"، في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.