الصين.. عقدة تلاحق المنتخب السعودي في تصفيات المونديال

يستهدف المنتخب السعودي الفوز على نظيره الصيني لأول مرة في مواجهاتهما التي تكون ضمن التصفيات الآسيوية الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم، بالإضافة إلى مواصلة الانطلاقة المثالية الأولى في تاريخه في المرحلة نفسها.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الصيني على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الثلاثاء في رابع مباريات المجموعة الثانية في المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

ويسعى المنتخب السعودي إلى الوصول لنقطته الثانية عشرة من 4 مباريات بعدما كان حقق أفضل انطلاقة له عندما حقق الفوز على اليابان في ثالث مبارياته ويكون الانتصار الثالث.



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وتعود أولى مواجهات السعودية والصين في المرحلة الأخيرة من التصفيات إلى عام 1981 وحينها خسر الأخضر المباراة الأولى برباعية لاثنين عن طريق أحمد النيفاوي وماجد عبدالله قبل أن يخسر إيابا بهدفين دون رد.

وشهدت المواجهة التالية بينهما في المرحلة نفسها لمونديال 1990 خسارة المنتخب السعودي بهدفين لهدف جاء عن طريق فهد الهريفي.



وفي المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 1998 خسر المنتخب السعودي ذهابا على ستاد الشعب في مدينة داليان قبل أن يحقق الأول نقطته الأولى أمام الصين على ستاد الملك فهد الدولي بالرياض عندما تعادلا 1-1 حينها تقدم الأخضر عن طريق خالد مسعد قبل أن يأتي التعادل الصيني.

وشهدت المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 أفضل انطلاقة في تاريخ المنتخب السعودي بعد تحقيقه ثلاث انتصارات متتالية على منتخبات فيتنام وعمان واليابان، فيما تعد ثاني أفضل انطلاقة تلك في تصفيات كأس العالم 2006 عندما حقق 5 نقاط في 3 مباريات لينهي الدور كاملا حينها بأربعة انتصارات وتعادلين.

