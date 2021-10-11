رينارد.. 17 مباراة بلا خسارة في تصفيات آسيا وإفريقيا

يتطلع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي إلى بلوغ مباراته رقم 18 في تصفيات كأس العالم برصيد أبيض من الخسائر، إذ لم يعرف الخسارة في تصفيات المونديال منذ 2013.

ويلتقي المنتخب السعودي مع ضيفه الصيني يوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022، وهي المباراة رقم 22 لهيرفي رينارد في التصفيات المونديالية مع السعودية.

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وبدأ مشوار رينارد مع السعودية في الدور السابق من تصفيات التأهل إلى كأس العالم 2022 بتعادل مخيب للآمال مع اليمن 2-2 عام 2019، لكنه انطلق بعد ذلك بقوة، إذ فاز في 9 مباريات مقابل تعادل ثانِ أمام فلسطين خارج الأرض بدون أهداف، مسجلاً حتى مباراة اليابان الأخيرة 27 هدفاً، فيما اهتزت شباكه 5 مرات.



ونجح هيرفي، الرجل ذو التجارب المعروفة في قارة إفريقيا قبل أن يخوض تجربته الأولى في آسيا مع المنتخب السعودي، بتحقيق أفضل بداية في تاريخ الأخير بتصفيات كأس العالم، إذ يملك 9 نقاط حققها في أول 3 مباريات.

ويمتد سجل رينارد الناجح إلى تجربته مع منتخب المغرب الذي أعاده من جديد إلى كأس العالم النسخة الماضية، بعدما تولى تدريبه في 6 مباريات ضمن تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2018، سجل خلالها 11 هدفاً، بينما لم تهتز شباكه طوال التصفيات.



وتعود خسارة هيرفي الأخيرة في تصفيات كأس العالم، إلى سبتمبر 2013 عندما كان يدرب زامبيا حينها، وحينها سقط في أكرا الغانية بهدفين مقابل هدف ضمن تصفيات مونديال البرازيل.