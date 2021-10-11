.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كأس مارادونا يجمع برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض

  • الخط
مارادونا
مارادونا ارتدى قميص برشلونة بين عامي 1982 و1984

كأس مارادونا يجمع برشلونة وبوكا جونيورز في موسم الرياض

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية يوم الاثنين إقامة مباراة كأس مارادونا بين برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني يوم 25 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

وستوافق المباراة الذكرى الأولى لوفاة الأسطورة الأرجنتيني الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، إذ فارق الحياة يوم 25 نوفمبر العام الماضي إثر معاناته من المرض.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على "تويتر": مباراة للتاريخ ومرة في العمر ، فقط في موسم_الرياض ، كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز .. موعدنا يوم 25 نوفمبر ... الاساطير لايموتون … تخيل أكثر.

ولعب النجم الأرجنتيني موسم 1981-1982 مع بوكا جونيورز، قبل أن ينتقل إلى أوروبا عبر بوابة برشلونة الإسباني الذي قضى معه موسمين بعد ذلك، قبل الرحيل في 1984 إلى نابولي الإيطالي وكتابة التاريخ مع النادي الجنوبي الذي فاز معه ببطولة الدوري المحلي وكأس الاتحاد الأوروبي.

وعاد مارادونا إلى فريق بوكا جونيورز مطلع موسم 1995 وبقي معه حتى اعتزل كرة القدم في عام 1997.

وفاز دييغو ببطولة الدوري الأرجنتيني في موسمه الأول مع بوكا جونيورز، بينما احتفل برفع كأس الملك الإسباني، وكأس رابطة الدوري الإسباني، وكأس السوبر في موسم 1982-1983، بينما خلت تجربته الثانية مع بوكا من الإنجازات.

وشارك مارادونا في 111 مباراة مع بوكا جونيورز سجل خلالها 58 هدفاً خلال فترتيه مطلع الثمانينات ومنتصف التسعينات، بينما هز الشباك 38 مرة في 58 مباراة بقميص برشلونة الإسباني.

وجاء الإعلان عن إقامة مباراة كأس مارادونا عقب يوم واحد من الكشف عن تدريب الفرنسي الشهير أرسين فينغر للفريق المشكل من ناديي الهلال والنصر والذي سيواجه نجوم باريس سان جيرمان الفرنسي مطلع العام المقبل ضمن منافسات موسم الرياض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اختراق جديد يقهر اختراق جديد يقهر "كورونا" بكوكتيل من الأجسام المضادة
فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب
الأكثر قراءة
تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً تحرش وحاول اغتصاب 7 فتيات..فضيحة تطال فناناً مصرياً
فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب فيديو أثار غضبا في مصر.. ضرب وسحل صيدلانية بسبب الحجاب
اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن اختفاء غامض لـ3 فتيات في مصر.. وفيديو يكشف آخر ظهور لهن
بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية بعد ظهوره على كرسي متحرك.. خالد الصاوي يكشف حالته الصحية
التيار الصدري يحصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي التيار الصدري يحصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان العراقي
لا تسرع لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. إن كنت من هذه الفئة لا تسرع لأخذ جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. إن كنت من هذه الفئة
قبل أن تذهب
دراسة: لقاحات كورونا تقلل خطر الموت بنسبة 90% لهؤلاء!
دراسة: لقاحات كورونا تقلل خطر الموت بنسبة 90% لهؤلاء!
اكتشف المزيد