السعودية تهزم الصين وتحقق فوزها الرابع على التوالي

واصل المنتخب السعودي تألقه بتحقيقه فوزه الرابع تواليا بعد انتصاره على ضيفه الصيني 3-2، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة يوم الثلاثاء، في ختام المرحلة الرابعة، ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وشهد الشوط الاول أفضلية للمنتخب السعودي الذي بدأ هجومه مبكراً ونجح بتسجيل هدف السبق بعد مرور 15 دقيقة عن طريق اللاعب سامي النجعي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك الصينية.

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وواصل صاحب الأرض هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه صالح الشهري حينما ارتقى لعرضية سلطان الغنّام وحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج الشباك.

ورد المنتخب الصيني سريعاً وأهدر مهاجمه زهانغ يونغ هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله لينبنغ تشانغ ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 38 نجح اللاعب سامي النجعي بتسجيل الهدف الثاني للأخضر بعدما حول عرضية زميله سلطان الغنام بقدمه في شباك الصين.

وفي الشوط الثاني تحسن أداء المنتخب الصيني وتمكن لاعبه البديل ليو جيوفو بتسجيل هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 45+1 بعدما سدد كرةً ذكية استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وعند الدقيقة 69 اضطر الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي بإجراء تغييره الأول بدخول الحارس فواز القرني بديلاً للحارس محمد العويس.

وعند الدقيقة 72 تمكن البديل فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي من تسجيل الهدف الثالث بعدما حول عرضية زميله محمد كنّو بقدمه في شباك الصين.

وكثّف المنتخب الصيني هجومه في الدقائق العشر الأخيرة وسجّل هدفاً وحيداً عند الدقيقة 87 عن طريق لاعبه زيو هيو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس فواز القرني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب السعودي إلى 12 نقطة ليعتلي الصدارة بفارق 3 نقاط عن وصيفه منتخب أستراليا الذي خسر من اليابان التي رفعت رصيدها إلى 6 نقاط لتحتل المركز الرابع بفارق الأهداف عن منتخب عمان صاحب المركز الرابع.



وواصل الاخضر سلسلته الناجحة في التصفيات بعدما حقق أفضل بداية بتاريخه حيث انتصر في أول 4 مباريات ليتصدر المجموعة.