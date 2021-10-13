الوحدة يستعين بلاعبي الدوري السعودي أمام النصر

يستضيف نادي النصر نادي الوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا وهو الذي يشهد في صفوفه عددا من الذين نشطوا في الدوري السعودي بين لاعبين ومدرب.

وعلى ملعب مرسول بارك في الرياض يسعى النصر إلى التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه عندما يواجه الوحدة الإماراتي الساعي خلف الهدف نفسه بعدما سبق له الوصول إليه في نسخة 2007.

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ويستعين نادي الوحدة بخدمات عدة عناصر سبق لهم خوض تجارب مختلفة في الدوري السعودي وعلى رأسهم المدرب الهولندي هينك تين كات الذي قاد نادي اتحاد جدة في موسم 2019 – 2020 وحينها واجه نادي النصر مرة واحدة وانتهى اللقاء بهدف بمثله على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وفي خط الهجوم يملك الفريق الإماراتي لاعبين سبق لهما المشاركة مع أندية الدوري السعودي وهم السوري عمر خربين مهاجم نادي الهلال السابق والبرازيلي جواو بيدرو مهاجم نادي الفتح سابقا.

ويملك خربين سجلا جيدا أمام نادي النصر عندما كان مهاجما للهلال ففي 4 مباريات أمام الغريم الأصفر سجل المهاجم السوري 4 أهداف وصنع اثنين كما استطاع إنهاء جميع مبارياته بالفوز على النصر.

وعلى النقيض من زميله فإن جواو بيدرو واجه النادي 3 مرات بين عامي 2017 و2019 لم يستطع فيها المساهمة بأي هدف كما خسر مباراتين وتعادل في واحدة في فترته مع نادي الفتح.