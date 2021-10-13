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تعرض العويس إلى إصابة في رباط الركبة الجانبي

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المنتخب السعودي
العويس إلى جانب لاعبي المنتخب السعودي قبل بداية مباراة الصين يوم الثلاثاء

تعرض العويس إلى إصابة في رباط الركبة الجانبي

العربية.نت

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء تعرض محمد العويس حارس المنتخب الوطني إلى إصابة في الرباط الجانبي للركبة خلال المباراة التي جمعت الأخير بنظيره الصيني يوم الثلاثاء ضمن تصفيات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وخرج العويس بعد بداية الشوط الثاني من ملعب المباراة، وحل زميله فواز القرني بديلاً عنه في المواجهة التي انتهت لمصلحة السعودية 3-2 .

وقال الاتحاد السعودي في خبر قصير عبر "تويتر" إن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للعويس كشفت عن تعرضه إلى إصابة في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليسرى. دون الكشف عن مدة غيابه أو فترة العلاج التي يحتاجها للعودة إلى الملاعب.

وبدأ العويس، حارس أهلي جدة، أساسياً في جميع مباريات السعودية بالمرحلة النهائية من التصفيات، واهتزت شباكه مرتين أمام فيتنام والصين.

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