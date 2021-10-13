كيف كانت مساهمة مهاجمي النصر في جميع مشاركاته الآسيوية؟

يعول نادي النصر على خطه الأمامي في سعيه للوصول إلى دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه عندما يستضيف نادي الوحدة الإماراتي يوم السبت في ربع نهائي البطولة الكبرى.

وتلعب أندية النصر والوحدة مباراة ربع النهائي يوم السبت وهو اليوم نفسه الذي سيتواجه فيه ناديا الهلال وبيرسبوليس ضمن أندية غرب آسيا فيما ستلعب الأحد مباريات بوهانغ وناغويا وأولسان وتشونبوك الكوريين في الشرق.

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وتشهد مشاركات النصر الآسيوية عدد أهداف متباين في النسخ الست التي لعب فيها النادي العاصمي والسابعة في الموسم الحالي، إذ استطاع الفريق تسجيل 67 هدفا في جميع مشاركاته السابقة يما شهدت النسخة الحالية تسجيل 10 أهداف حتى الآن.

وكان مهاجمو الفريق هم من غالبية من هز شباك منافسي النصر في البطولة الآسيوية ففي المشاركة الأولى للفريق الأصفر في عام 1995 سُجل هدف واحد من أصل 5 أهداف عن طريق مهاجم وهو الغاني أوهين كينيدي بعدما هز شباك العربي القطري في ربع النهائي. وفي مشاركة الفريق الثانية في العام التالي، سجل ماجد عبدالله والسنغالي أنجي فيكتور والغاني أوهين كينيدي 7 أهداف من 8 أحرزها الفريق كله في تلك النسخة.

وفي عام 2011 سجل النصر 11 هدفا في البطولة التي ودعها من ثمن النهائي وكان نصيب المهاجمين منها آنذاك 7 أهداف وهم سعد الحارثي ومحمد السهلالوي والكويتي بدر المطوع.

وسجل مهاجمو النصر 4 أهداف في مشاركة الفريق في عام 2015 وهم حسن الراهب والأوروغوياني فابيان إستويانوف فيما سجل الفريق في تلك النسخة 7 أهداف. ولم يسجل نادي النصر أكثر من 5 أهداف في بطولة دوري أبطال آسيا 2016 فيما سجل مهاجموه آنذاك هدفا وحيدا بتوقيع المالي موديبو مايغا.

وبعد 3 أعوام من مشاركته الأخيرة حينها سجل نادي النصر معدلا تهديفيا أعلى من سابقيه عندما ودع المسابقة من دور ربع النهائي وفي رصيده حينها 22 هدفا في تلك النسخة كان للمهاجمين منها 6 أهداف وهم نواف الفرشان وعبدالله آل عباس والمغربي عبدالرزاق حمدالله.

وفي النسخة الماضية وصل النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه ليودع البطولة أمام بيرسبوليس الإيراني بعد تسجيله 13 هدفا كان رصيد المغربي عبدالرزاق حمدالله منها 7 أهداف.

وبوصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 سجل النصر 10 أهداف كانت 5 منها بمساهمات المهاجمين المغربي عبدالرزاق حمدالله الذي سيعول عليه الفريق أمام الوحدة إلى جانب زميله الكاميروني فنسنت أبوبكر.