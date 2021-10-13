9 من بيرسبوليس يستعدون للهلال بذكريات النصر

سيعود 9 من لاعبي بيرسبوليس الإيراني لمحاولة الفوز بدوري أبطال آسيا بنسخته الحالية، عندما يلاقي فريقهم الهلال السعودي يوم السبت في دور ربع النهائي، وهم من المجموعة التي أقصت النصر، غريم خصمهم القادم التقليدي، في نصف نهائي النسخة الماضية.

وفاز بيرسبوليس على النصر 6-4 بركلات الترجيح في نصف نهائي النسخة الماضية بعد تعادل الفريقين 1-1 في الأشواط الأصلية والإضافية، قبل الخسارة أمام أولسان الكوري الجنوبي.

مادة اعلانية

وبقي في قائمة بيرسبوليس 9 لاعبين من الذين شاركوا في مباراة النصر، ومن المنتظر أن يكونوا أساسيين في مواجهة الهلال على ستاد الأمير فيصل بن فهد يوم السبت، يتقدمهم الحارس العملاق حامد لك الذي تصدى لركلة جزاء البرازيلي مايكون الترجيحية ليأخذ الفريق الإيراني إلى المباراة النهائية، إذ شارك في 5 مباريات بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، خرج منها مرتين بشباك نظيفة.



وبقي الثنائي سياماك نعمتي وسعيد أغائي في طرفي الدفاع، وكذلك هو الحال بالنسبة لكمال كيميبينيا وأحمد نور إلهي لاعبا الوسط، والجناح إحسان بهلوان وصانع الألعاب وحيد أميري، والمهاجم مهدي عبدي مسجل هدف التعادل في شباك النصر.



ولم ينتقل الاحتياطيون مهدي شيري وعلي شجاعي وميلاد سار لاك من بيرسبوليس، على عكس ما فعله المهاجم أرمان ريمزاني الذي اختار الرحيل إلى الغريم التقليدي استقلال طهران.

وفقد الفريق الأحمر مجموعة من عناصره الأساسيين، أبرزهم شجاع خليل زاده، وحسين كنعاني، والعراقي بشار رسن، وجميعهم رحلوا إلى الدوري القطري مع الريان، الأهلي وقطر.