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خالد العطوي يعلن رحيله عن الاتفاق

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خالد العطوي في لقاء سابق

خالد العطوي يعلن رحيله عن الاتفاق

العربية.نت

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أكد خالد العطوي مدرب نادي الاتفاق، رحيله عن النادي يوم الخميس بعد اجتماعه مع مجلس الإدارة برئاسة خالد الدبل الذي كشف للأول اتفاقه مع جهاز فني جديد.

وفي المؤتمر الخاص به أوضح خالد العطوي: أبلغني مجلس إدارة النادي بتعاقده مع جهاز فني جديد، وأتمنى أن يصب هذا القرار في مصلحة النادي.

وأضاف: فخور بأن أكون المدرب السعودي الذي درب في أقوى بطولة عربية وآسيوية لعامين، والأرقام والإحصائيات تتحدث عن عملنا مع الاتفاق.

وكان الاتفاق تعاقد مع العطوي مطلع موسم 2019 - 2020 وأنهى الدوري في المركز الثامن حينها قبل أن ينهي الموسم الماضي في المركز الخامس، فيما وصل مع فريقه إلى ربع نهائي كأس الملك في عامه الأول قبل الخسارة أمام الهلال وفي عامه الثاني أمام الفيصلي عن طريق ركلات الترجيح في أولى جولات البطولة.

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