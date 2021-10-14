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رفع نسبة حضور الجماهير إلى 100% في دوري أبطال آسيا

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مرسول بارك سيستضيف لقاء النصر والوحدة

رفع نسبة حضور الجماهير إلى 100% في دوري أبطال آسيا

العربية.نت

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أعلنت وزارة الرياضة يوم الخميس، رفع الطاقة الاستيعابية للجماهير إلى 100%؜ في مواجهتي دوري أبطال آسيا اللتين ستقامان في مدينة الرياض يوم السبت المقبل.

وسيستضيف النصر نادي الوحدة الإماراتي على أرضية ملعب مرسول بارك في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا فيما سيلعب الهلال في الدور نفسه أمام بيرسبوليس الإيراني في ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت مطلع الموسم الحالي السماح بحضور 60٪؜ من الطاقة الاستيعابية للجماهير فيما شهدت مباراتي المنتخب السعودي الماضيتين أمام اليابان والصين رفع الطاقة الاستيعابية كاملة بشكل اسثنائي.

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