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"الكفاءة المالية" تكشف شروط الحصول على الشهادة

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"الكفاءة المالية" تكشف شروط الحصول على الشهادة

العربية.نت

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كشفت لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة يوم الخميس متطلبات الحصول على شهادة الكفاءة المالية لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وجاء في بنود الحصول على شهادة الكفاءة المالية المقبلة، التي تتضمن ذمم دائنة "لاعبون ومدربون وموظفون وأندية رياضية" ومستحقات القضايا المالية الصادر بها قرارات نهائية.

وأضاف البيان اشتراطات الحصول على الشهادة، والتي تشمل عدم جدولة الرواتب والإفصاح عن المطالبات المالية ما بين الأندية أو ما بين الأندية والأفراد في مدة أقاصاها يوم السبت 30 سبتمبر 2021 على أن يتم ترحيل أي مطالبة مالية بعد ذلك إلى الفترة التي تليها.

وفي الشرط الثاني أن يتم سداد أو جدولة الالتزامات المالية المستحقة وواجبة السداد حتى 30 سبتمبر 2021 وألا يتم تحويلها إلى قضايا منظورة وأن يكون آخر موعد لسداد الالتزامات المالية هو 26 يناير المقبل.

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