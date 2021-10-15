النصر يبحث عن تأكيد تفوقه على الأندية الإماراتية

يتطلع النصر لتأكيد تفوقه على الأندية الإماراتية حينما يستضيف الوحدة على ملعبه في الرياض، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أبطال آسيا.

وخاض النصر فقط 6 لقاءات أمام الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا حيث انتصر في 3 مواجهات وخسر مواجهتين وتعادل في مواجهة.

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ويتفوق النصر في مواجهاته على الأندية الإماراتية أيضاً في كافة المسابقات الآسيوية والعربية والخليجية حيث واجههم في 12 لقاء انتصر 7 لقاءات وخسر 3 مواجهات وتعادل في مواجهة وحيدة.

ويعتبر الوحدة أكثر الفرق الإماراتية مواجهةً للنصر حيث التقاهم في مواجهتين وديتين ومواجهتين في دوري أبطال آسيا وتحديداً في النسخة قبل الماضية.

ولعب النصر أمام الوحدة لأول مرة في مباراة ودية عام 2005 وتعادلا 2-2، حيث سجل هدفي النصر عبدالعزيز الجنوبي وإبراهيم ماطر، وسجّل هدفي الوحدة مهاجمه العاجي توني.

والتقى الفريقان للمرة الثانية عام 2012 في دورة نادي الوحدة الدولية وانتصر النصر برباعية نظيفة سجلها محمد السهلاوي والإكوادوري خايمي أيوفي "هدفين" وعبدالرحمن القحطاني.

وفي النسخة قبل الماضية التقى الفريقان في الدور ثمن النهائي، وانتهى لقاء الذهاب الذي أقيم في الرياض بالتعادل الإيجابي 1-1 حيث سجّل هدف النصر مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله وسجّل هدف الوحدة لاعبه البرازيلي ليوناردو داسيلفا.

وفي لقاء الإياب الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي انتصر النصر 3-2، سجلها المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو "هدفين"، وسجّل هدفي الوحدة محمد برغش وسباستيان تيغالي.