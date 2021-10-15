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النصر يسعى لحجز مقعده في نصف النهائي على حساب الوحدة الإماراتي

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النصر الوحدة
آخر مواجهة جمعتهما في دوري أبطال آسيا

النصر يسعى لحجز مقعده في نصف النهائي على حساب الوحدة الإماراتي

الرياض - فيصل الحربي

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يتطلع النصر السعودي لحجز مقعده في الدور نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي حينما يستضيف نظيره الوحدة الإماراتي على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.

ويتطلع النصر لمواصلة أدائه المميز في البطولة للموسم الثاني توالياً حيث نجح بالوصول لهذا الدور بعد فوزه أمام ضيفه تراكتور الإيراني بهدف مهاجمه الكاميروني فينسيت أبوبكر.

ويدخل النصر المباراة بحلة جديدة بعد تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو مانويل الذي يخوض لقاءه الرسمي الأول مع أصفر العاصمة.

ويأمل البرتغالي بيدرو مانويل في أن يدخل قلوب الجماهير النصراوية سريعاً وتحديداً من أهم مبارياته التي ستكون أمام الوحدة الإماراتي.

واكتملت صفوف النصر بعد عودة لاعبيه الدوليين يوم أمس الأول حيث انضم اللاعبون المدافع عبدالاله العمري وزميله عبدالله مادو وسلطان الغنّام وسامي النجعي وعلي الحسن، بالاضافة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي والذي يتقدمهم الحارس نواف العقيدي وخالد الغنّام.

ويدخل النصر المباراة بصفوفٍ مكتملة بعودة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والمدافع عبدالله مادو وزميله علي لاجامي والذي لم يشاركوا في لقاء تراكتور الإيراني بسبب الإيقاف.

وقدّم النصر أداء مميزاً في آخر مواجهتين له في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الباطن ومضيفه أبها.

وفي المقابل يتطلع الوحدة الإماراتي لمواصلة تألقه في المسابقة بعد وصوله لهذا الدور عقب فوزه الصعب أمام مواطنه الشارقة بركلات الترجيح.

ويأمل الوحدة في الظهور بشكل مميز بعكس المستوى الذي قدمه في الدوري الإماراتي، حيث تراجع للمركز الثامن برصيد 8 نقاط وبفارق 6 نقاط عن العين المتصدر.

وحقق الوحدة انتصاراً وحيداً في الدوري الإماراتي لهذا الموسم كان على حساب العروبة في المرحلة الأولى، وتعادل في آخر 5 مباريات.

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