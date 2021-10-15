الهلال في مواجهة صعبة أمام بيرسبوليس الإيراني

يتطلع الهلال لحجز مقعده في الدور نصف النهائي حينما يستضيف نظيره بيرسبوليس الإيراني على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وقرر الاتحاد الآسيوي إقامة مواجهات الأدوار الإقصائية من مباراة وحيدة وبنظام التجمع للسنه الثانية على التوالي بسبب ظروف جائحة كورونا.

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ويبحث الهلال عن مواصلة تفوقه على ضيفه بيرسبوليس الذي كان معبراً لأزرق العاصمة حينما تأهل للدور ثمن النهائي في نسخة 2012، ونهائي المسابقة في نسخة 2017 حينما أقصاه من الدور نصف النهائي.

ويأمل البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال في أن يعود فريقه لبوابة الانتصارات من مسابقة دوري أبطال آسيا لاسيما أنه لم ينتصر في آخر مواجهتين بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين حينما تعادل أمام الشباب والحزم.

وتنفس البرتغالي جارديم الصعداء بعد تأكد مشاركة الثلاثي المصاب سالم الدوسري والبرازيلي ماثيوس بيريرا ومحمد البريك بعد شفائهم من الإصابة.

في حين تأكد غياب المدافع ياسر الشهراني عن اللقاء بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي في الأسبوع الماضي.

ووصل الهلال لهذا الدور بعد فوزه في الدور ثمن النهائي على مضيفه استقلال طهران الإيراني بثنائية لاعبيه الفرنسي بافتيمبي غوميز وسالم الدوسري.

وفي المقابل يبحث بيرسبوليس عن مواصلة مشواره الناجح في المسابقة وتكرار ما فعله في الموسم الماضي حينما ووصل للنهائي.

ووصل بيرسبوليس لهذا الدور بعد فوزه الصعب أمام مضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي بهدف في الوقت بدل الضائع.