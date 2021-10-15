الهلال يسعى لمواصلة هيمنته على الفرق الايرانية

يسعى الهلال لتأكيد عقدته للأندية الإيرانية حينما يستضيف بيرسبوليس يوم السبت على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وتعتبر الأندية الإيرانية محطة عبور مفضلة للهلاليين في البطولات الآسيوية بكافة مسمياتها، حيث إن الغلبة تصب في مصلحة أزرق العاصمة السعودية.

مادة اعلانية

وخاض الهلال 41 مباراة أمام الأندية الإيرانية في البطولات الآسيوية بكافة مسمياتها حيث انتصر في 19 مباراة وخسر 13 وتعادل في 9 مباريات.

ووصل الهلال لهذا الدور بعد إقصائه نظيره استقلال طهران الإيراني في الدور ثمن النهائي حينما انتصر عليه بثنائية لاعبيه الفرنسي بافتيمبي غوميز وسالم الدوسري في الشهر الماضي.

ويعتبر بيرسبوليس أكثر الفرق الايرانية مواجهةً للهلال في البطولات الآسيوية، حيث واجهه في 12 مباراة انتصر في 4 مباريات وخسر 3 مباريات وتعادلا في 5 مباريات.

والتقى الهلال لأول مرة أمام بيرسبوليس في البطولة الاسيوية أبطال الدوري عام 98 في الدور ربع النهائي بنطام المسابقة القديم في العاصمة اللبنانية بيروت وخسر اللقاء بهدف نظيف.

وفي نفس البطولة التقى الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث وانتصر الهلال 4-1.

وفي ذات البطولة لنسخة عام 2000 التقى الفريقان بالدور ربع النهائي بنظام المسابقة القديم وتعادلا سلبياً في الرياض.

وفي النسخة التي تلتها التقى الفريقان في دور المجموعات بالعاصمة الإيرانية طهران وانتهى اللقاء بفوز بيرسبوليس 3-1.

وفي عام 2012 وبعد تغيير نظام المسابقة ليصبح بشكلها الحالي التقى الفريقان بدور المجموعات وتعادلا 1-1 في الرياض، وانتصر الهلال في طهران بهدف نظيف.

وفي نسخة 2015 التقى الفريقان في الدور ثمن النهائي وخسر الهلال لقاء الذهاب في طهران بهدف نظيف، وانتصر اياباً في الرياض بثلاثية نظيفة.

وفي نسخة 2017 التقى الفريقان في دور المجموعات وتعادلا ذهاباً 1-1 وانتهى لقاء الاياب بالتعادل السلبي، ليعود الفريقان ويلتقيان في الدور نصف النهائي لنفس المسابقة وينتصر الهلال ذهاباً برباعية نظيفة، في حين انتهى لقاء الاياب بالتعادل 2-2.