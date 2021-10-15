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عبدالله كبوها: الأندية باتت أكثر حرصاً.. وتوجد ضوابط للمخالفين

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عبدالله كبوها: الأندية باتت أكثر حرصاً.. وتوجد ضوابط للمخالفين

دبي - قناة العربية

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كشف عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية أن الأندية باتت أكثر حرصا تجاه التزاماتها المالية في الوقت الحالي بعد مرور دورتين من انطلاق برنامج الكفاءة المالية.

وأوضح كبوها في لقاء مع "في المرمى": لاحظنا تغييرا كبيرا في حرص الأندية المالي بعد إنشاء لجنة الكفاءة المالية.

وأضاف كبوها: الدورة الثالثة من الكفاءة المالية شهدت توحيد الإجراءات على بطولتي دوري المحترفين والدرجة الأولى وسنسعى بأن تكون الكفاءة المالية كل 6 أشهر، وتوجد لدينا ضوابط في حال ارتكبت مخالفات من بعض الأندية

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