أهلي جدة يهزم الاتفاق برباعية

أوقف أهلي جدة مسلسل الإخفاقات بعد تحقيقه فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه الاتفاق بنتيجة 4-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في حين ضمّد أبها جراحه بعد فوزه الصعب أمام مضيفه الطائي بهدف نظيف، في المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم السبت.

وعلى ستاد الأمير عبدالله الفيصل أنهى أهلي جدة مسلسل إهدار النقاط وحقق فوزه الأول هذا الموسم بعدما فجّر غضبه برباعية في شباك الاتفاق الجريح.

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وشهدت المباراة أفضلية للأهلي الذي انتظر 22 دقيقة حتى تمكن مهاجمه السوري عمر السومة من تسجيل الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء.

ورد الاتفاق سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما تلقى لاعبه محمد الكويكبي تمريرة مميزة من زميله السويدي روبن كوايسون ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد الربيعي الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه وتمكن لاعبه الكرواتي فيليب براداريتش من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 47 بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس الجزائري رايس مبولحي.

وكثّف الأهلي هجومه وتمكن لاعبه الكرواتي فيليب براداريتش من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 58 بعدما حول عرضية زميله عبدالرحمن غريب برأسه في شباك الاتفاق.

الهجوم الاهلاوي لم يتوقف وأثمر عن تسجيل الهدف الرابع والذي سجله لاعبه عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 68 بعد تلقيه تمريرة من زميله المقدوني أليوسكي ليسدد الكرة في شباك الاتفاق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 8 نقاط ليتقدم للمركز 11 مؤقتاً، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 7 نقاط ليتراجع للمركز 13.

وعلى ستاد مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بحائل ضمّد أبها جراحه بعد فوزه الصعب أمام مضيفه الطائي بهدف نظيف.

ويدين أبها بهذا الفوز للاعبه رياض شراحيلي الذي سجّل هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة 45+2.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أبها إلى 7 نقاط ليبقى في المركز 14، وبفارق الأهداف عن الطائي صاحب للمركز 12.

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