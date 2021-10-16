الشباب يكتسح الباطن.. والفيحاء يعود للانتصارات أمام الرائد

واصل الشباب مسلسل انتصاراته بعد تحقيقه فوزه الثاني توالياً على حساب مضيفه الباطن بثلاثية نظيفة، في حين استعاد الفيحاء نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الرائد بهدف نظيف، في افتتاح المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح الشباب بتحقيق فوزه الثاني توالياً للمرة الأولى هذا الموسم بعد سلسلة من النتائج السلبية للفريق، حيث فاز على الفيحاء في المرحلة الماضية.

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وأنهى الشباب الشوط الأول متقدماً بهدفين، حيث كان الأول من نصيب لاعبه البرازيلي كارلوس جونيور عند الدقيقة 24 وسجل لاعبه هتّان باهبري الهدف الثاني عند الدقيقة 29. وفي الشوط الثاني اكتفى الشباب بتسجيل هدف وحيد عند الدقيقة 72 عن طريق مهاجمه النيجيري إيغالو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز الخامس مؤقتاً، وبقي الباطن على رصيده السابق 6 نقاط ليتراجع للمركز 14 مؤقتاً.

وعلى ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة استعاد الفيحاء نغمة الانتصارات بعد فوزه الصعب أمام ضيفه الرائد بهدف نظيف.

ويدين الفيحاء بهذا الفوز لمهاجمه البرازيلي رامون لوبيز الذي سجّل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 35.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 13 نقطة ليتقدم للمركز الثالث مؤقتاً، وبقي الرائد على رصيده السابق 11 نقطة ليتراجع للمركز السابع مؤقتاً.