النصر يمطر شباك الوحدة بالخمسة ويطير إلى نصف النهائي

حجز النصر السعودي مقعده في الدور نصف النهائي، بعدما اكتسح ضيفه الوحدة الإماراتي 5-1، في المواجهة التي احتضنها ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

ونجح النصر بالعبور للدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه، إذ خرج في النسخة الماضية من الدور نصف النهائي بعد خسارته بركلات الترجيح أمام بيرسبوليس الإيراني.

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وينتظر النصر في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة مواطنه الهلال أمام بيرسبوليس الإيراني التي ستقام في وقت لاحق من مساء السبت على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ولم يجد النصر أي صعوبة في عبور ضيفه إذ فرص سيطرته مبكراً ونجح مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله بتسجيل هدف السبق عند الدقيقة 7 بعد تلقيه تمريرة من زميله الاوزبكي جلال الدين ماشاريبوف ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل النصر هجومه وسنحت فرصة خطيرة لمهاجمه حمدالله الذي اخترق دفاع الوحدة وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد الشامسي الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الوحدة وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما سدد لاعبه البرازيلي جواو بيدرو كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل النصر هجومه وسنحت لمهاجمه حمدالله فرصة تسجيل الهدف الثاني حينما اخترق دفاع الوحدة بمهارة وسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد الشامسي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 52 نجح الأوزبكي ماشاريبوف لاعب النصر بتسجيل الهدف الثاني بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس محمد الشامسي.

وواصل النصر هجومه ونجح لاعبه عبدالفتاح عسيري بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 56 بعدما أكمل تمريرة زميله حمدالله بقدمه في شباك الوحدة.

وكثّف النصر هجومه وتمكن لاعبه الأوزبكي ماشاريبوف بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 65 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ولم يتوقف هجوم النصر ونجح لاعبه البديل سامي النجعي بتسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 75 بعدما أكمل تمريرة زميله أيمن يحيى بقدمه في شباك الحارس محمد الشامسي.

وعند الدقيقة 90+2 سجّل قائد الوحدة إسماعيل مطر هدف فريقه الوحيد بعدما حول عرضية زميله محمود خميس برأسه في شباك الحارس وليد عبدالله، لتنتهي المباراة بفوز النصر 5-1.