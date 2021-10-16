الهلال يهزم بيرسبوليس ويضرب موعداً مع النصر في نصف النهائي

واصل الهلال هيمنته على الأندية الإيرانية بعدما أقصى مضيفه بيرسبوليس بفوزه عليه 3-صفر، ليضرب مع غريمه التقليدي النصر موعداً في الدور نصف النهائي، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.

وواصل الهلال تألقه في مسابقة دوري أبطال آسيا بعد تأهله للدور نصف النهائي للمرة السادسة في تاريخه حيث كان بطل المسابقة في النسخة قبل الماضية.

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وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي سيطر على المباراة وكان قريباً من تسجيل هدفٍ مبكر عن طريق لاعبه البرازيلي ماثيوس بيريرا الذي سدد كرةً قوية إلا أنها أصابت القائم.

وعند الدقيقة 27 تمكن لاعب الهلال سالم الدوسري من تسجيل الهدف الأول لفريقه بعدما اخترق الدفاع الايراني بمهارة وسدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك بيرسبوليس.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد عيسى كثير مهاجم بيرسبوليس أن يسجل هدف التعادل بعدما انفرد بمرمى الهلال وسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته وتمكن مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 50 بعدما أكمل تمريرة زميله البرازيلي بيريرا بقدمه في شباك الضيوف.

وواصل الهلال هجومه وأهدر لاعبه سالم الدوسري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي بيريرا ليواجه المرمى ويراوغ الحارس ويسدد الكرة إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وازدادت رغبة الهلال بزيادة الأهداف وسنحت فرصة محققة للاعبه سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله البرازيلي بيريرا ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس حامد ليك الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 70 تمكن الفرنسي غوميز من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 70 بعدما أكمل تمريرة زميله سالم الدوسري بقدمه في شباك بيرسبوليس.

وبهذا الفوز ضرب الهلال موعداً مع غريمه التقليدي النصر في الدور نصف النهائي في مواجهةٍ تاريخية يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض.