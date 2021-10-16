حمدالله.. 21 مساهمة في 19 مباراة آسيوية مع النصر

وصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى مساهمته رقم 21 في مشاركاته مع النصر ببطولة دوري أبطال آسيا، حققها خلال 19 مباراة لعبها في البطولة خلال 3 نسخ ماضية.

وطار النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 عقب اكتساح الوحدة الإماراتي 5-1 سجل منها عبدالرزاق حمدالله هدفاً، بينما صنع هدفي عبدالفتاح عسيري وجلال ماشاريبوف "الثاني" ليصل إلى مساهمته الثامنة في النسخة الحالية، إذ أحرز هدفه الخامس وصناعته الثالثة خلال 7 مباريات لعبها بالبطولة الحالية.



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وفي النسخة الماضية التي ودع خلالها النصر البطولة من نصف النهائي بركلات الترجيح أمام بيرسبوليس الإيراني، ساهم عبدالرزاق بثمانية أهدافـ، سجل منها 7 أهداف وصنع هدفاً واحداً أمام ساباهان الإيراني في دور المجموعات.

ولم يلعب حمدالله سوى 5 مباريات في نسخة 2019، لكنه ودع البطولة بعد المساهمة بخمسة أهداف، سجل منها 4 وصنع هدفاً واحداً.



ويملك المهاجم المغربي 24 هدفاً في بطولة دوري أبطال آسيا سجلها مع فرق النصر السعودي، الريان القطري ومواطنه الجيش وغوانزو آر أند إف الصيني، فيما صنع 9 أهداف.