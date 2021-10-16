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حمدالله.. 21 مساهمة في 19 مباراة آسيوية مع النصر

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حمدالله تاليسكا
حمدالله محتفلاً بتسجيل هدف النصر الأول أمام الوحدة الإماراتي

حمدالله.. 21 مساهمة في 19 مباراة آسيوية مع النصر

العربية.نت

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وصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى مساهمته رقم 21 في مشاركاته مع النصر ببطولة دوري أبطال آسيا، حققها خلال 19 مباراة لعبها في البطولة خلال 3 نسخ ماضية.

وطار النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 عقب اكتساح الوحدة الإماراتي 5-1 سجل منها عبدالرزاق حمدالله هدفاً، بينما صنع هدفي عبدالفتاح عسيري وجلال ماشاريبوف "الثاني" ليصل إلى مساهمته الثامنة في النسخة الحالية، إذ أحرز هدفه الخامس وصناعته الثالثة خلال 7 مباريات لعبها بالبطولة الحالية.

وفي النسخة الماضية التي ودع خلالها النصر البطولة من نصف النهائي بركلات الترجيح أمام بيرسبوليس الإيراني، ساهم عبدالرزاق بثمانية أهدافـ، سجل منها 7 أهداف وصنع هدفاً واحداً أمام ساباهان الإيراني في دور المجموعات.

ولم يلعب حمدالله سوى 5 مباريات في نسخة 2019، لكنه ودع البطولة بعد المساهمة بخمسة أهداف، سجل منها 4 وصنع هدفاً واحداً.

ويملك المهاجم المغربي 24 هدفاً في بطولة دوري أبطال آسيا سجلها مع فرق النصر السعودي، الريان القطري ومواطنه الجيش وغوانزو آر أند إف الصيني، فيما صنع 9 أهداف.

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