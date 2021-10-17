الاتحاد يتعادل مع ضمك.. ويهدر فرصة الابتعاد بالصدارة

اقتنص ضمك نقطة ثمينة من أمام ضيفه اتحاد جدة بعد تعادلهما 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها، في حين تعادل الحزم أمام ضيفه الفيصلي سلبيا، في المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير سلطان عبدالعزيز بأبها اقتنص ضمك نقطةً ثمينة من أمام ضيفه اتحاد جدة بعد تعادلهما 1-1.

مادة اعلانية

وفشل الاتحاد في توسيع فارق الصدارة بينه وبين وصيفه ضمك إلى 5 نقاط بعد مرور 8 مراحل حيث اكتفى بنقطة من ملعب المحالة.

وأصبحت صدارة الاتحاد مهددة حيث أن قطبي العاصمة النصر والهلال اللذين لديهما 12 نقطة تبقى لهما مباراتين مؤجلة الثانية ستكون بينهما في ديربي الرياض.

وشهد الشوط الأول أفضلية للاتحاد الذي انتظر حتى الدقيقة 23 حينما تمكن مهاجمه البرازيلي رومارينيو الذي تلقك تمريرة من مواطنه كورنادو ليسدد الكرة في شباك ضمك.

ورد ضمك سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما ارتقى مهاجمه منصور حمزي لعرضية زميله عبدالله هوساوي ليحول الكرة برأسه إلا أنها ذهبت خارج الشباك الاتحادية.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي كورنادو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

وفي الشوط الثاني فرض ضمك سيطرته وواصل بحثه عن هدف التعادل وسنحت لمهاجمه الأرجنتيني زيلايا الذي تلقى تمريرة من زميله محمد السهلي إلا أنه سدد الكرة خارج الشباك.

وكثّف ضمك هجومه ونجح مهاجمه الأرجنتيني زيلايا بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 54 بعدما حول عرضية زميله منصور حمزي برأسه لتستقر في شباك الحارس البرازيلي غروهي.

ورد الاتحاد سريعاً وسنحت لمهاجمه البرازيلي رومارينيو فرصة خطيرة حينما حول عرضية مواطنه كورنادو برأسه إلا أنها وجدت اللاعب محمد السهلي الذي أبعدها من على خط المرمى.

وعند الدقيقة الأخيرة أهدر مهاجم الاتحاد البديل عبدالرحمن اليامي هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله فهد المولد أمام المرمى، إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 17 نقطة ليبقى في الصدارة مؤقتاً، وارتفع رصيد ضمك الى 15 نقطة ليبقى في المركز الثاني مؤقتاً.

وفي الرس واصل الحزم نتائجه الإيجابية بعد تعادله سلبياً أمام ضيفه الفيصلي.

وشهدت المباراة أفضلية للحزم الذي أهدر لاعبوه عدداً من الفرص المحققة خاصة في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الحزم إلى 10 نقاط ليبقى في المركز التاسع مشاركةً مع الفيصلي حيث يتساوى الفريقين في النقاط وفارق الأهداف.