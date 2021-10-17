سيشهد يوم الثلاثاء مباراة تاريخية بين الهلال والنصر، إذ سيلتقي الغريمان في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في أول مباراة تجمعهما على مستوى القارة، والرابعة على صعيد مواجهاتهما الخارجية.

ويلتقي النصر والهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعدما تجاوز الأول الوحدة الإماراتي 5-1، والثاني بيرسبوليس الإيراني 3-0 في ربع النهائي.

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وسبق للهلال والنصر أن التقيا في البطولات العربية بين عامي 1996 و2001، فاز الهلال في مرتين وتعادلا في مباراة واحدة.



وكانت المواجهة الخارجية الأولى في تاريخ مباريات الفريقين، في نصف نهائي البطولة العربية لأبطال الدوري، وحينها كسب الهلال المباراة بركلات الترجيح وفاز على الترجي التونسي بهدف يوسف الثنيان الشهير.

وعاد الفريقان ليتواجها في نهائي البطولة العربية أبطال الكؤوس 2000، وكرر الهلال تفوقه عن طريق محمد الشلهوب وهدف عبدالله الجمعان الذهبي فيما سجل مدافع الهلال هدف النصر بالخطأ في مرماه.



وعقب تلك المواجهة ببضعة أشهر، التقى الفريقان في بطولة النخبة العربية، وتعادلا بهدفي التونسي المهدي بن سليمان للنصر والبرازيلي روني للهلال، وفاز الهلال تلك البطولة.