.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الفتح يعبر التعاون بثلاثية ويبقيه في المركز الأخير

  • الخط
من المباراة

الفتح يعبر التعاون بثلاثية ويبقيه في المركز الأخير

الرياض - فيصل الحربي

نشر في: آخر تحديث:

عمّق الفتح جراح ضيفه التعاون بعدما اكتسحه بثلاثية نظيفة، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، في المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتواصلت نتائج التعاون المتواضعة حيث أن الفريق خسر 5 مباريات وتعادل في 3 حتّى الآن وأصبح في وضعٍ حرج حيث يتذيل الترتيب.

وشهدت المباراة أفضلية للفتح الذي نجح بحسم المباراة من الشوط الأول بعد تسجيله ثلاثية في شباك التعاون.

وانتظر الفتح حتى الدقيقة 27 والتي شهدت تسجيله الهدف الأول عن طريق لاعبه النرويجي غوستاف ويكيهايم الذي حول عرضية زميله ‬علي الزقعان برأسه في شباك التعاون.

وواصل الفتح هجومه وتمكن مهاجمه الكرواتي ايفان سنتيني من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 35 بعدما حول تمريرة زميله فراس البريكان بقدمه في شباك التعاون.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول نجح الكرواتي ايفان سنتيني مهاجم الفتح بتسجيل الهدف الثالث لفريقه عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الحارس البرازيلي كاسيو آنغوس.

وفي الشوط الثاني حاول التعاون الوصول لشباك الفتح إلا أنه فشل في هز شباك أصحاب الأرض لتنتهي المباراة بخسارته بثلاثية نظيفة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفتح إلى 12 نقطة ليتقدم للمركز الخامس، وبقي التعاون على رصيده السابق 3 نقاط ليبقى في المركز الأخير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
7 فيتامينات تساعدك في التغلب على الاكتئاب 7 فيتامينات تساعدك في التغلب على الاكتئاب
غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة
الأكثر قراءة
بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام
إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر
احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50! احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50!
بالصور.. شاهد حفل زفاف ابنة بيل غيتس على المصري نايل نصار بالصور.. شاهد حفل زفاف ابنة بيل غيتس على المصري نايل نصار
انفجرت إطاراتها.. شاهد طائرة مصرية تنجو من كارثة محققة انفجرت إطاراتها.. شاهد طائرة مصرية تنجو من كارثة محققة
عودة هالاند تبقي دورتموند في سباق الدوري عودة هالاند تبقي دورتموند في سباق الدوري
قبل أن تذهب
لأول مرة.. تصوير فيلم روسي بالفضاء
لأول مرة.. تصوير فيلم روسي بالفضاء
اكتشف المزيد