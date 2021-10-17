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رفع نسبة حضور الجماهير في الدوري السعودي إلى 100%

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الجماهير في مباراة سابقة

رفع نسبة حضور الجماهير في الدوري السعودي إلى 100%

العربية.نت

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أعلنت وزارة الرياضة يوم الأحد رفع نسبة حضور الجماهير في الدوري السعودي إلى 100% ابتداء من مباريات يوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء في بيان وزارة الرياضة أن جميع منشآتها ستستقبل الجماهير بنسبة 100% ابتداء من مباريات يوم الأحد في الدوري السعودي على أن يكون دخول الجماهير مقتصرا على الأشخاص الذين أكملوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

وتلعب يوم الأحد 3 مباريات في الدوري السعودي إذ يستضيف الفتح نادي التعاون والحزم نادي الفيصلي وضمك يواجه ضيفه الاتحاد.

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