أعلنت وزارة الرياضة يوم الأحد رفع نسبة حضور الجماهير في الدوري السعودي إلى 100% ابتداء من مباريات يوم الأحد ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء في بيان وزارة الرياضة أن جميع منشآتها ستستقبل الجماهير بنسبة 100% ابتداء من مباريات يوم الأحد في الدوري السعودي على أن يكون دخول الجماهير مقتصرا على الأشخاص الذين أكملوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

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وتلعب يوم الأحد 3 مباريات في الدوري السعودي إذ يستضيف الفتح نادي التعاون والحزم نادي الفيصلي وضمك يواجه ضيفه الاتحاد.