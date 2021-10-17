نهائيات أندية السعودية وكوريا.. اتحاد جدة الفائز الوحيد

التقت الأندية السعودية ونظيرتها الكورية الجنوبية في 5 مباريات نهائية في بطولتي دوري أبطال آسيا وبطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، فيما سيشهد الشهر المقبل المواجهة السادسة بين أندية الدولتين عقب وصول 4 أندية من البلدين إلى نصف النهائي.



وسيقام نصف نهائي منطقة الغرب بين الهلال والنصر من السعودية، فيما بوهانغ سيلاقي مواطنه أولسان هيونداي في مباراة نصف نهائي منطقة الشرق.

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وكانت أول مباراة نهائية بين أندية الدولتين بين دايو رويالز الكوري الجنوبي وأهلي جدة في نسخة 1986، وانتهت لمصلحة الأول 3-1.

واستضاف النصر نسخة 1995، لكنه خسر المباراة النهائية في ستاد الملك فهد الدولي بهدف ذهبي أمام سيونغنام.



وعاد سيونغنام ليكون خصماً لنادِ سعودي في نسخة 2004 تحت مسمى دوري أبطال آسيا وهو اتحاد جدة الذي حقق عودة تاريخية عقب خسارته ذهاباً على أرضه 3-1، لكنه انتفض في كوريا الجنوبية وفاز في مباراة الإياب 5-0 ويحقق أول بطولة دوري أبطال آسيوية في تاريخه.

وخسر اتحاد جدة أمام بوهانغ ستيلرز 2-1 في نهائي نسخة 2009، وبعد 3 أعوام سقط أهلي جدة بالخسارة 3-0 أمام أولسان هيونداي في المباراة النهائية.



وستقام المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر على أرض الفائز من النصر أو الهلال.