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الاتحاد الإماراتي يجدد الثقة بالهولندي فان مارفيك

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فان مارفيك
الإمارات لم تحقق أي فوز خلال التصفيات الحالية

الاتحاد الإماراتي يجدد الثقة بالهولندي فان مارفيك

دبي - رويترز

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جدد الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الثقة في بيرت فان مارفيك يوم الاثنين ليبدد الشكوك حول إقالة المدرب الهولندي المخضرم بعد نتائج محبطة في الدور الأخير لتصفيات كأس العالم 2022.

ولم تحقق الإمارات أي فوز في أربع مباريات بالمجموعة الأولى، منها ثلاث مباريات على أرضها، وتحتل المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات وهزيمة.

وخسرت الإمارات 1-صفر من إيران وتعادلت بشق الأنفس 2-2 مع العراق في دبي خلال وقت سابق هذا الشهر ما وضع فان مارفيك تحت الضغط.

لكن الاتحاد الإماراتي قال في بيان بعد اجتماع مع المدرب الهولندي، الذي قاد بلاده لنهائي كأس العالم 2010، إنه "حريص على استقرار المنتخب الوطني ومواصلة الدعم له".

وأضاف: ناقش الاتحاد الإماراتي مع فان مارفيك العديد من الجوانب المتعلقة بالمنتخب سواء برنامج الإعداد للمباريات أو قائمة اللاعبين وطريقة اللعب والقراءة الفنية وغيرها من الأمور.

وتستعد الإمارات لمواجهتين ضد كوريا الجنوبية يومي 12 و16 نوفمبر المقبل، إذ تحتل كوريا الجنوبية المركز الثاني في المجموعة برصيد ثماني نقاط بفارق نقطتين خلف إيران المتصدرة بينما يملك لبنان خمس نقاط في المركز الثالث.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين مباشرة إلى النهائيات في قطر بينما يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي لتحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

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