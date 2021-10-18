عقدة "الملعب" تلاحق الهلال أمام النصر

يعتبر ملعب "مرسول بارك" مصدر فرحٍ لفريق النصر في مواجهاته أمام غريمه التقليدي الهلال إذ لم يسبق أن خسر في الملعب الذي كان معقلاً للأخير في السنوات الثلاث الماضية.

وخاض النصر 3 مواجهات أمام الهلال على ملعب مرسول بارك والذي كان اسمه "ملعب جامعة الملك سعود" حينما كان ملعباً للهلال، ولم يخسر أي مباراة.



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والتقى النصر بالهلال لأول مرة على الملعب في موسم 2018-2019 حينما كان بمسمى ملعب الجامعة وحينها انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 إذ كان الهلال متقدماً في الشوط الأول بهدفين نظيفين لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز، إلا أن النصر نجح بإدراك التعادل في الشوط الثاني عن طريق مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو.

وفي الموسم قبل الماضي التقى الفريقان على نفس الملعب في الدور الأول ونجح النصر بالفوز على الهلال 2-1، إذ كان متأخراً بهدف البرازيلي كارلوس إدواردو في الشوط الأول، إلا أنه نجح وسجل هدفين في الشوط الثاني بواسطة هدافه عبدالرزاق حمدالله.



وكانت آخر مباريات الفريقين على الملعب في الدور الثاني لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وبالمسمى الحالي "مرسول بارك" حيث فاز النصر بهدف نظيف سجله لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز.