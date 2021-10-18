في المباريات الإقصائية.. الهلال يتفوق على النصر

سيكون ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض مسرحاً لقمةٍ تاريخية منتظرة يوم الثلاثاء، تجمع النصر أمام غريمه التقليدي الهلال، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا، إذ يتفوق الأزرق على غريمه التقليدي في عدد مرات الفوز بالمباريات الإقصائية التي جمعتهما.

وتصب مواجهات الهلال والنصر في الأدوار الإقصائية في جميع المسابقات في مصلحة أزرق العاصمة الذي يتفوق بشكل كبير على منافسه، إذ التقى الفريقان في 34 مباراة بالأدوار الإقصائية وحقق الهلال الفوز في 17 مباراة مقابل 13 انتصارا للنصر وتعادلا في 4 مواجهات.

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والتقى الفريقان لأول مرة بمواجهةٍ إقصائية في نهائي الدوري التصنيفي عام 1975 وحسم النصر اللقاء بفوزه بنتيجة 3-1، ليعود الفريقان ويلتقيا بعدها بعامين في نصف نهائي كأس الملك والذي حسمه الهلال بفوزه بهدفين نظيفين.

وفي أعوام 1981،1987،1988،1989 التقى الفريقان في مسابقة كأس الملك وفاز النصر في 3 مباريات وفاز الهلال في آخر مباراة.

وتوقفت مواجهات الفريقين في الأدوار الإقصائية حتى عام 1993 حينما التقيا في نصف نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد "الاتحاد سابقاً" وفاز النصر بهدف نظيف.



وفي عام 1994 التقى الفريقان في المربع الذهبي للدوري السعودي وحينها فاز النصر بهدف نظيف.

وفي عام 1995 التقى الفريقان في أول نهائي خارجي بينهما حينما التقيا في نصف نهائي للبطولة العربية وانتصر الهلال بركلات الترجيح، ليتواجه الفريقان في نفس العام على نهائي كأس دوري خادم الحرمين الشريفين والذي حسمه النصر بفوزه 3-1.

وشهد عام 1997 مواجهتين إقصائيتين الأولى كانت في الدور ثمن النهائي لكأس ولي العهد وحسمها الهلال بفوزه 2-1، والمباراة الثانية في نصف نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد وفاز فيها النصر بركلات الترجيح.

وفي عام 1999 التقى الفريقان في نصف نهائي كأس المؤسس وانتصر الهلال بفوزه 2-1 بمجموع المباراتين.

ومع مطلع الألفية الجديدة التقى الفريقان في مباراتين ذهاب وإياب لحساب المربع الذهبي للدوري وفاز النصر ذهاباً بهدف نظيف وتعادلا سلبياً في مواجهة الإياب، ليعود الفريقان ويلتقيا في نفس السنة في نهائي البطولة العربية والذي فاز فيه الهلال بنتيجة 2-1.



وفي عام 2008 التقى الفريقان في مواجهتين إقصائيتين إذ كانت الأولى في الدور ثمن النهائي لكأس ولي العهد وانتصر الهلال بهدفين نظيفين، واللقاء الثاني كان في نهائي كأس الأمير فيصل بن فهد وفاز النصر 2-1.

وفي عام 2009 التقى الفريقان في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد وفاز الهلال بهدف نظيف، ليكرر تفوقه في نفس العام حينما التقيا في مسابقة كأس الملك إذ تعادلا ذهاباً 1-1 على ملعب النصر وانتهى لقاء الإياب بالتعادل السلبي ليتأهل الهلال.

وفي عام 2010 التقى الفريقان مرة أخرى في مسابقة كأس ولي العهد وانتصر الهلال 2-1، الذي عاد وتفوق في نفس العام حينما أقصى النصر من كأس الملك بعد فوزه ذهاباً 5-3 وتعادلا اياباً 1-1.

وفي عامي 2011 و2012 التقى الفريقان في مواجهتين لحساب مسابقة كأس ولي العهد وانتصر الهلال 2-صفر و4-1 على التوالي.



وفي عام 2013 واصل الهلال تفوقه حينما توج بلقب كأس ولي العهد بعد فوزه على النصر بركلات الترجيح، ليعود الأخير ويرد اعتباره حينما انتصر في نهائي المسابقة لعام 2014 بنتيجة 2-1.

وفي عام 2015 التقى الفريقان في نهائي كأس الملك في مباراة شهيرة حسمها الهلال بركلات الترجيح، ليعود وينتصر على النصر في نفس العام بنهائي كأس السوبر بهدف نظيف.

وفي عام 2016 التقى الفريقان في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد وفاز النصر بثنائية نظيفة، ليرد الهلال على غريمه وينتصر عليه في ربع نهائي كأس الملك في الموسم الذي يليه بنفس النتيجة.

وآخر مواجهتين إقصائيتين للفريقين كانت الموسم الماضي حينما التقيا في المرة الأولى على نهائي كأس الملك الذي توج به الهلال عقب 2-1، في حين حسم النصر آخر مواجهة إقصائية في نهائي كأس السوبر في يناير الماضي بفوزه بثلاثية نظيفة.