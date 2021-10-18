.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

217 مباراة آسيوية لثلاثي الهلال.. مقابل 46 لنادي النصر

  • الخط
الهلال النصر
الفرج والشهراني والدوسري في مباريات سابقة أمام النصر

217 مباراة آسيوية لثلاثي الهلال.. مقابل 46 لنادي النصر

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يملك الثلاثي سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني 217 مباراة في دوري أبطال آسيا بقميص الهلال، فيما بلغت عدد مباريات نادي النصر في ذات البطولة 46 مباراة، بدأت منذ مشاركته الأولى عام 2011.

وخاض سلمان الفرج قائد الهلال 70 مباراة في دوري أبطال آسيا بدأت منذ مشاركته الأولى في نسخة 2010 عندما دفع به البلجيكي إيريك غيريتس في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام مس كرمان الإيراني وانتهت لمصلحة الأخير 3-1.


وهز الفرج (32 عاماً) الشباك في البطولة الأهم بالقارة الصفراء مرتين، خلال نسختي 2013 و2014، إذ سجل في شباك لخويا القطري في الأولى ومواطنه السد في النسخة الثانية.

وظهر سالم الدوسري للمرة الأولى بقميص الهلال في دوري أبطال آسيا يوم 7 مارس 2012 خلال تعادل الفريق مع بيرسبوليس الإيراني، وأتبع تلك المباراة بـ71 مواجهة قارية رفعت رصيده إلى 72 مباراة.

وسجل الدوسري 12 هدفاً خلال مشاركاته الآسيوية مع الهلال، وكانت نسخة 2019 أكثر نسخة هز فيها الشباك، إذ أحرز هدفاً في مرمى اتحاد جدة بدور ربع النهائي والسد القطري في نصف النهائي وأخيراً أوراوا ريد دايموندز في المباراة النهائية.

ولعب ياسر الشهراني 75 مباراة في دوري أبطال آسيا مع الهلال ابتداء من خسارة ربع نهائي 2012 أمام أولسان الكوري الجنوبي وحتى ربع النهائي الماضي، سجل خلالها 3 أهداف آخرها في شباك أجمك الأوزبكي بدور المجموعات النسخة الحالية.

ويملك فريق النصر 46 مباراة في دوري أبطال آسيا منذ مشاركته الأولى في المسابقة عام 2011، إذ خاض 10 مباريات في نسخة 2019، قبل أن يودع البطولة أمام السد القطري في ربع النهائي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد لحظة استخراج جثة مصري قضى في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار شاهد لحظة استخراج جثة مصري قضى في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار
أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية
الأكثر قراءة
غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة
شاهد.. صلاح يلبي دعوة البلاط الملكي البريطاني ويوجه تحذيراً للبشرية شاهد.. صلاح يلبي دعوة البلاط الملكي البريطاني ويوجه تحذيراً للبشرية
إعلان رانيا يوسف التبرع بأعضائها يورط طبيباً شهيراً باتهامات تحرش! إعلان رانيا يوسف التبرع بأعضائها يورط طبيباً شهيراً باتهامات تحرش!
شاهد.. محمد رمضان يراقص المضيفات مجدداً! شاهد.. محمد رمضان يراقص المضيفات مجدداً!
أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية أكبر 10 احتياطيات نفطية في العالم.. السعودية بالمرتبة الثانية
فيديو.. رجل يعتدي على زوجته بالإسكندرية في مدخل عمارة فيديو.. رجل يعتدي على زوجته بالإسكندرية في مدخل عمارة
قبل أن تذهب
مهمة مركبة ناسا المحملة بالألماس
مهمة مركبة ناسا المحملة بالألماس
اكتشف المزيد