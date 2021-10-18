217 مباراة آسيوية لثلاثي الهلال.. مقابل 46 لنادي النصر

يملك الثلاثي سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني 217 مباراة في دوري أبطال آسيا بقميص الهلال، فيما بلغت عدد مباريات نادي النصر في ذات البطولة 46 مباراة، بدأت منذ مشاركته الأولى عام 2011.

وخاض سلمان الفرج قائد الهلال 70 مباراة في دوري أبطال آسيا بدأت منذ مشاركته الأولى في نسخة 2010 عندما دفع به البلجيكي إيريك غيريتس في المباراة الأخيرة بدور المجموعات أمام مس كرمان الإيراني وانتهت لمصلحة الأخير 3-1.

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وهز الفرج (32 عاماً) الشباك في البطولة الأهم بالقارة الصفراء مرتين، خلال نسختي 2013 و2014، إذ سجل في شباك لخويا القطري في الأولى ومواطنه السد في النسخة الثانية.

وظهر سالم الدوسري للمرة الأولى بقميص الهلال في دوري أبطال آسيا يوم 7 مارس 2012 خلال تعادل الفريق مع بيرسبوليس الإيراني، وأتبع تلك المباراة بـ71 مواجهة قارية رفعت رصيده إلى 72 مباراة.

وسجل الدوسري 12 هدفاً خلال مشاركاته الآسيوية مع الهلال، وكانت نسخة 2019 أكثر نسخة هز فيها الشباك، إذ أحرز هدفاً في مرمى اتحاد جدة بدور ربع النهائي والسد القطري في نصف النهائي وأخيراً أوراوا ريد دايموندز في المباراة النهائية.



ولعب ياسر الشهراني 75 مباراة في دوري أبطال آسيا مع الهلال ابتداء من خسارة ربع نهائي 2012 أمام أولسان الكوري الجنوبي وحتى ربع النهائي الماضي، سجل خلالها 3 أهداف آخرها في شباك أجمك الأوزبكي بدور المجموعات النسخة الحالية.



ويملك فريق النصر 46 مباراة في دوري أبطال آسيا منذ مشاركته الأولى في المسابقة عام 2011، إذ خاض 10 مباريات في نسخة 2019، قبل أن يودع البطولة أمام السد القطري في ربع النهائي.

