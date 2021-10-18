3 هلاليين عجزوا عن هزيمة بيدرو إيمانويل

يسعى ليوناردو جارديم مدرب الهلال إلى إلحاق أول خسارة ببيدرو إيمانويل مدرب النصر الجديد، بعدما عجز 3 مدربين سابقين للأزرق عن هزيمة الرجل البرتغالي المولود في أنغولا، خلال فترة تواجده في السعودية مع التعاون قبل العودة مجدداً كمدرب للنصر.

وحضر بيدرو للسعودية لأول مرة مطلع موسم 2018-2019 حينما استلم زمام الأمور الفنية لنادي التعاون وأحدث في ذلك الموسم ثورةً كبيرة في النادي من خلال الأداء المميز الذي ظهر به قبل أن يرحل في نهاية الموسم، والذي توجه بالفوز بكأس الملك واحتلال المركز الثالث في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.



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والتقى بيدرو أمام الهلال في 3 مباريات حيث كانت الأولى في الدور الأول لموسم 2018-2019 وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، إذ خطف الهلال نقطة صعبة عندما كان البرتغالي جورجي جيسوس مدرباً له أواخر عام 2018.

وفي شهر أبريل من عام 2019 التقى التعاون بقيادة مدربه بيدرو إيمانويل أمام الهلال في الدور نصف النهائي لكأس الملك في الرياض، وكانت الترشيحات تصب في مصلحة أزرق العاصمة إلا أن التعاون بقيادة مدربه البرتغالي نجحوا في الفوز بنتيجة كبيرة قوامها 5-صفر، أدت إلى إقالة المدرب الكرواتي زوران ماميتش من منصبه مدرباً للهلال.



وتكرر اللقاء مرةً أخرى بعد 3 أيام في المرحلة 28 لكأس دوري محمد بن سلمان على نفس الملعب ونجح التعاون مرة أخرى بالفوز بثنائية نظيفة بقيادة مدربه بيدرو لتضعف حظوظ الأزرق بالتتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي، وحينها كان الخصم البرازيلي بريكليس تشاموسكا الذي تولى تدريب الهلال لفترة قصيرة عقب إقالة ماميتش.