الهلال يحطم رقماً آسيوياً عبر شباك النصر

فك الهلال السعودي شراكته مع عدد من الأندية الآسيوية من حيث مرات الوصول إلى المباراة النهائية عقب الفوز على غريمه التقليدي النصر 2-1 يوم الثلاثاء وبلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل المالي موسى ماريغا هدفاً وأحرز سالم الدوسري الثاني ليصل الهلال إلى المباراة النهائية الرابعة له في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا، ويصبح أكثر أندية القارة الصفراء وصولاً إلى النهائي.

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وخاضت أندية اتحاد جدة المباراة النهائية في (2004،2005، 2009) وتشونبوك الكوري الجنوبي في (2006، 2011، 2016) وأوراوا ريد دايموندز الياباني في (2007، 2017، 2019) والعين الإماراتي في (2003، 2005، 2016) ، قبل أن يضمن الهلال وصوله إلى المباراة النهائية بالنسخة الحالية ليصبح أكثر أندية القارة الصفراء مشاركة في المباراة النهائية.

ولعب الهلال المباراة النهائية الأولى في دوري أبطال آسيا المرة الأولى في نسخة 2014 وخسرها أمام سيدني الأسترالي، و2017 التي خسرها أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، وثأر لنفسه من ذات الفريق في نسخة 2019.

وينتظر الأزرق الفائز من بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي ومواطنه أولسان التي تقام يوم الأربعاء، على أن يستضيف الفريق السعودي المباراة النهائية الشهر المقبل.