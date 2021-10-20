.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الهلال يحطم رقماً آسيوياً عبر شباك النصر

  • الخط
الهلال
لاعبو الهلال يحتفلون بعد الوصول إلى المباراة النهائية الرابعة

الهلال يحطم رقماً آسيوياً عبر شباك النصر

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فك الهلال السعودي شراكته مع عدد من الأندية الآسيوية من حيث مرات الوصول إلى المباراة النهائية عقب الفوز على غريمه التقليدي النصر 2-1 يوم الثلاثاء وبلوغ المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل المالي موسى ماريغا هدفاً وأحرز سالم الدوسري الثاني ليصل الهلال إلى المباراة النهائية الرابعة له في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال آسيا، ويصبح أكثر أندية القارة الصفراء وصولاً إلى النهائي.

وخاضت أندية اتحاد جدة المباراة النهائية في (2004،2005، 2009) وتشونبوك الكوري الجنوبي في (2006، 2011، 2016) وأوراوا ريد دايموندز الياباني في (2007، 2017، 2019) والعين الإماراتي في (2003، 2005، 2016) ، قبل أن يضمن الهلال وصوله إلى المباراة النهائية بالنسخة الحالية ليصبح أكثر أندية القارة الصفراء مشاركة في المباراة النهائية.

ولعب الهلال المباراة النهائية الأولى في دوري أبطال آسيا المرة الأولى في نسخة 2014 وخسرها أمام سيدني الأسترالي، و2017 التي خسرها أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، وثأر لنفسه من ذات الفريق في نسخة 2019.

وينتظر الأزرق الفائز من بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي ومواطنه أولسان التي تقام يوم الأربعاء، على أن يستضيف الفريق السعودي المباراة النهائية الشهر المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيلم فيلم "ريش" متهم بالإساءة لمصر.. المنتج يرد
بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض بالتفاصيل.. هكذا توفي 3 فنانين إيطاليين بحادث في الرياض
الأكثر قراءة
حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها حملة بحث عن طفلة في السعودية.. وأخوها "لم نجد لها أثراً"
فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟ فيديو لرجل في الحرم المكي يجتاح التواصل.. ماذا فعل؟
زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز زلزال بالبحر المتوسط..منازل في القاهرة والإسكندرية تهتز
فيديو لحمير فيديو لحمير "مسلوخة" يثير الرعب في مصر.. وهذه التفاصيل
شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات شطب محمد رمضان من المهن التمثيلية.. هذه آخر المستجدات
صورة مروعة.. ذبح رياضية في أفغانستان ولاعبات يستنجدن صورة مروعة.. ذبح رياضية في أفغانستان ولاعبات يستنجدن
قبل أن تذهب
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
كابوس كورونا يعود لبريطانيا.. ومفاجأة عن الجرعة المعززة
اكتشف المزيد