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من يوفنتوس إلى النصر.. ماريغا يوثق علاقته مع الأهداف الحاسمة

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ماريغا مادو الهلال النصر
ماريغا لحظة تسجيل الهدف الأول

من يوفنتوس إلى النصر.. ماريغا يوثق علاقته مع الأهداف الحاسمة

العربية.نت

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وضع المالي موسى ماريغا لاعب الهلال السعودي بصمته مبكراً في ديربي العاصمة الرياض عندما هز شباك النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 يوم الثلاثاء، ليساهم في صعود فريقه إلى المباراة النهائية التي ستقام الشهر المقبل.

وسجل ماريغا هدفاً في الشوط الأول، وخرج قبل بداية الشوط الثاني، قبل أن يضيف زميله سالم الدوسري الهدف الثاني الذي ضمن وصول الأزرق إلى النهائي.

وأحرز ماريغا هدفاً في شباك مرسيليا الفرنسي عندما كان يلعب في بورتو بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، وفي مطلع العام الجاري وتحديداً شهر فبراير، كان ماريغا على موعد مع الفرح عندما هز شباك يوفنتوس الإيطالي في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، التي كسبها بورتو 2-1 ويتأهل إلى ربع النهائي عقب خسارته إياباً 2-3، مستفيداً من قاعدة الأهداف خارج الأرض، فيما انتهت مشاركته الأوروبية الأخيرة مع بورتو عقب الخسارة أمام تشيلسي الذي توج بالبطولة لاحقاً.


وسجل موسى هدفاً بقميص بورتو في نسخة 2019-2020 جاء في شباك يونغ بويز السويسري، فيما كانت نسخة 2018-2019 الأفضل تهديفياً له مع بورتو إذ سجل 6 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا في شباك غلطة سراي التركي (مرتين) لوكوموتيف موسكو الروسي (هدفين) وأخيراً هدف في شباك روما الإيطالي صعد من خلاله بورتو إلى ربع نهائي تلك النسخة قبل أن يقصيه ليفربول الإنجليزي من المسابقة التي فاز بها لاحقاً.

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